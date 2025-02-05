Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Нахождение одного из ответчиков за пределами страны не свидетельствует о невозможности рассмотрения предъявленных к нему требований – Верховный Суд

11:24, 5 февраля 2025
Суды не учли, что пребывание одного из ответчиков за пределами страны не свидетельствует о невозможности рассмотрения предъявленных к нему требований, не учли, что определение ответчиков, предмета и оснований спора является правом истца, установление принадлежности ответчиков и обоснованности иска – обязанностью суда.
Нахождение одного из ответчиков за пределами страны не свидетельствует о невозможности рассмотрения предъявленных к нему требований – Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд отметил, что пребывание одного из ответчиков за пределами страны не свидетельствует о невозможности рассмотрения предъявленных к нему требований. Определение ответчиков, предмета и оснований спора является правом истца, установление принадлежности ответчиков и обоснованности иска – обязанностью суда. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 4 декабря 2024 года по делу №297/1881/23 по иску к главному врачу медико-диагностического центра о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.

Обставини справи

У червні 2023 року працівник звернувся до суду з позовом про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати. Ухвалою районного суду позов залишено без руху, оскільки позовна заява не відповідає вимогам ст. ст. 175 і 177 ЦПК України. Ухвалою районного суду, яку залишено без змін постановою апеляційного суду, позовну заяву повернуто позивачу у зв’язку з невиконанням вимог ухвали.

За наслідками розгляду касаційної скарги працівника постановою Верховного Суду постанову апеляційного суду й ухвалу суду першої інстанції скасовано, справу направлено до суду першої інстанції для продовження розгляду, оскільки повертаючи позовну заяву, суди відмовили заявникові у доступі до правосуддя та допустили надмірний формалізм. Після надходження справи до суду першої інстанції місцевий суд зробив ряд запитів для встановлення належності відповідачів у справі та ухвалою залишив позовну заяву без руху.

На виконання ухвали суду працівник надіслав заяву про усунення недоліків, в якій зазначив відповідачем Медико-діагностичний центр та виклав вимоги про витребування даних на відповідача.

Із отриманих судом відповідей на запити неможливо встановити наявність, місцезнаходження відповідача, який знятий із місця реєстрації у зв’язку з виїздом в Угорщину у лютому 2024 року, та медико-діагностичного центру.

Ухвалою районного суду, яку залишено без змін постановою апеляційного суду, позовну заяву повернуто заявнику у зв’язку з невиконанням ним ухвали про залишення позову без руху, оскільки позивач не уточнив дані відповідача у справі, що свідчить про невідповідність поданої ним позовної заяви вимогам ч. 3 ст. 175 ЦПК України.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з такими висновками судів попередніх інстанцій з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 ЦПК у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування. Верховний Суд зазначив, що саме на суд покладено обов’язок надати правову кваліфікацію відносинам сторін, враховуючи факти, установлені під час розгляду справи, та визначити, яка правова норма підлягає застосуванню для вирішення спору.

Самостійне застосування судом для ухвалення рішення саме тих норм матеріального права, предметом регулювання яких є відповідні правовідносини, не призводить до зміни предмета позову та/або обраного позивачем способу захисту.

Тобто визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача.

Натомість встановлення належності відповідачів та обґрунтованості позову – обов’язком суду, який виконується під час розгляду справи, а не на стадії відкриття провадження.

Верховний Суд зауважив, що суди попередніх інстанцій порушили норми процесуального права, допустили надмірний формалізм та непропорційність між застосованими засобами та поставленою метою, наслідком чого стало порушення права заявника на судовий захист у обраний ним спосіб.

Суди не врахували, що перебування одного з відповідачів за межами країни не свідчить про неможливість розгляду пред’явлених до нього вимог, не врахували, що визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача, натомість встановлення належності відповідачів та обґрунтованості позову – обов’язком суду.

Ураховуючи викладене, Верховний Суд, ухвалу суду першої інстанції та постанову апеляційного суду скасував, справу направив до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд Верховный Суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Полиция не смогла доставить мужчину в ТЦК, потому что тот уехал за границу — суд по иску ТЦК ограничил его в праве вождения автомобиля

Суд по иску ТЦК ограничил мужчину, который не обновил военно-учетные данные и уехал за границу, в праве вождения.

Конкурс в апелляционные суды завершится не ранее 2026 года — Комитет Верховной Рады

Закрытая встреча ВККС и Комитета ВР по вопросам правовой политики состоялась 4 февраля.

Нахождение одного из ответчиков за пределами страны не свидетельствует о невозможности рассмотрения предъявленных к нему требований – Верховный Суд

Суды не учли, что пребывание одного из ответчиков за пределами страны не свидетельствует о невозможности рассмотрения предъявленных к нему требований, не учли, что определение ответчиков, предмета и оснований спора является правом истца, установление принадлежности ответчиков и обоснованности иска – обязанностью суда.

В суде снова сломали диск с доказательствами и разорвали том уголовного дела — подозревают осужденного

Осужденный обвинил в повреждении материалов дела судью и в подробностях рассказал о «действиях» судьи в своей апелляционной жалобе.

Счетная палата увеличит численность работников в рамках реформы, которая предусматривает увеличение окладов в Счетной палате

Закон о реформе Счетной палаты также предусматривает увеличение оплаты труда ее сотрудников.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області