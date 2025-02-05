Перебування одного з відповідачів за межами країни не свідчить про неможливість розгляду пред’явлених до нього вимог – Верховний Суд

Суди не врахували, що перебування одного з відповідачів за межами країни не свідчить про неможливість розгляду пред’явлених до нього вимог, не врахували, що визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача, натомість встановлення належності відповідачів та обґрунтованості позову – обов’язком суду.

Верховний Суд зазначив, що перебування одного з відповідачів за межами країни не свідчить про неможливість розгляду пред’явлених до нього вимог. Визначення відповідачів, предмета й підстав спору є правом позивача, натомість встановлення належності відповідачів та обґрунтованості позову – обов’язком суду. На це вказав Верховний Суд у постанові від 4 грудня 2024 року по справі №297/1881/23 за позовом до головного лікаря медико-діагностичного центру про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати.

Обставини справи

У червні 2023 року працівник звернувся до суду з позовом про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати. Ухвалою районного суду позов залишено без руху, оскільки позовна заява не відповідає вимогам ст. ст. 175 і 177 ЦПК України. Ухвалою районного суду, яку залишено без змін постановою апеляційного суду, позовну заяву повернуто позивачу у зв’язку з невиконанням вимог ухвали.

За наслідками розгляду касаційної скарги працівника постановою Верховного Суду постанову апеляційного суду й ухвалу суду першої інстанції скасовано, справу направлено до суду першої інстанції для продовження розгляду, оскільки повертаючи позовну заяву, суди відмовили заявникові у доступі до правосуддя та допустили надмірний формалізм. Після надходження справи до суду першої інстанції місцевий суд зробив ряд запитів для встановлення належності відповідачів у справі та ухвалою залишив позовну заяву без руху.

На виконання ухвали суду працівник надіслав заяву про усунення недоліків, в якій зазначив відповідачем Медико-діагностичний центр та виклав вимоги про витребування даних на відповідача.

Із отриманих судом відповідей на запити неможливо встановити наявність, місцезнаходження відповідача, який знятий із місця реєстрації у зв’язку з виїздом в Угорщину у лютому 2024 року, та медико-діагностичного центру.

Ухвалою районного суду, яку залишено без змін постановою апеляційного суду, позовну заяву повернуто заявнику у зв’язку з невиконанням ним ухвали про залишення позову без руху, оскільки позивач не уточнив дані відповідача у справі, що свідчить про невідповідність поданої ним позовної заяви вимогам ч. 3 ст. 175 ЦПК України.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з такими висновками судів попередніх інстанцій з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 ЦПК у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування. Верховний Суд зазначив, що саме на суд покладено обов’язок надати правову кваліфікацію відносинам сторін, враховуючи факти, установлені під час розгляду справи, та визначити, яка правова норма підлягає застосуванню для вирішення спору.

Самостійне застосування судом для ухвалення рішення саме тих норм матеріального права, предметом регулювання яких є відповідні правовідносини, не призводить до зміни предмета позову та/або обраного позивачем способу захисту.

Тобто визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача.

Натомість встановлення належності відповідачів та обґрунтованості позову – обов’язком суду, який виконується під час розгляду справи, а не на стадії відкриття провадження.

Верховний Суд зауважив, що суди попередніх інстанцій порушили норми процесуального права, допустили надмірний формалізм та непропорційність між застосованими засобами та поставленою метою, наслідком чого стало порушення права заявника на судовий захист у обраний ним спосіб.

Суди не врахували, що перебування одного з відповідачів за межами країни не свідчить про неможливість розгляду пред’явлених до нього вимог, не врахували, що визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача, натомість встановлення належності відповідачів та обґрунтованості позову – обов’язком суду.

Ураховуючи викладене, Верховний Суд, ухвалу суду першої інстанції та постанову апеляційного суду скасував, справу направив до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Автор: Наталя Мамченко

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