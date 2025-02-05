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ЄС може завдати удару по Кремнієвій долині у відповідь на мита Трампа

11:27, 5 лютого 2025
Єврокомісія може застосувати «інструмент проти примусу», що дозволить запровадити заходи, що стосуватимуться американської галузі послуг, зокрема роботи найбільших IT-компаній, — ЗМІ.
ЄС може завдати удару по Кремнієвій долині у відповідь на мита Трампа
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Європейський Союз збирається завдати удару по Кремнієвій долині у разі, якщо президент США Дональд Трамп виконає свої погрози щодо запровадження мит проти ЄС. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що це стане першою активацією брюссельської "базуки", яка може втягнути сферу послуг у торговельний конфлікт.

Європейська комісія хоче використати свій "інструмент проти примусу" в потенційному зіткненні з Вашингтоном, що дасть змогу ЄС націлитися на сектори послуг США, зокрема, на великі технологічні компанії.

Цей інструмент вже використовувався як фактор стримування проти Китаю. Він дозволяє виконавчій владі ЄС накладати обмеження на торгівлю послугами, якщо вона визначить, що країна використовує тарифи на товари, щоб змусити змінити політику. 

Застосування інструменту АСІ дозволить ЄС націлитися на американські великі технологічні підприємства (Big Tech). 

Один із чиновників у коментарі виданню зазначив, що "всі варіанти на столі", а інструмент проти примусу виділив як найсильнішу відповідь, можливу без порушення міжнародного права. Він також дозволяє ЄС блокувати прямі іноземні інвестиції або обмежувати доступ на ринок для банківських, страхових та інших фінансових компаній.

Як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп ввів тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Відтепер, імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю.

У відповідь Канада запровадила 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів.

Додамо, що США на один місяць призупинять дію мит на мексиканські товари. Мексика зі свого боку відправить на кордон із США 10 тисяч військових, «щоб запобігти наркотрафіку».

Також США на місяць призупинять введення імпортних мит на товари з Канади.

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США ЄС Дональд Трамп

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