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ЕС может нанести удар по Кремниевой долине в ответ на пошлины Трампа, — СМИ

11:27, 5 февраля 2025
Еврокомиссия может применить «инструмент против принуждения», что позволит ввести меры, касающиеся американской отрасли услуг, в том числе работы крупнейших IT-компаний, — СМИ.
ЕС может нанести удар по Кремниевой долине в ответ на пошлины Трампа, — СМИ
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Европейский Союз собирается нанести удар по Кремниевой долине в случае, если президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы по введению пошлин против ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

Это станет первой активацией брюссельской "базуки", которая может вовлечь сферу услуг в торговый конфликт.

Европейская комиссия хочет использовать свой "инструмент против принуждения" в потенциальном столкновении с Вашингтоном, что позволит ЕС нацелиться на секторы услуг США, в частности, на крупные технологические компании.

Этот инструмент уже использовался как фактор сдерживания против Китая. Он позволяет исполнительным властям ЕС налагать ограничения на торговлю услугами, если они определят, что страна использует тарифы на товары, чтобы заставить изменить политику.

Применение АСИ позволит ЕС нацелиться на крупные американские технологические предприятия (Big Tech).

Один из чиновников в комментарии изданию отметил, что "все варианты на столе", а инструмент против принуждения выделил как сильнейший ответ, возможный без нарушения международного права. Он также позволяет Евросоюзу блокировать прямые иностранные инвестиции или ограничивать доступ на рынок для банковских, страховых и других финансовых компаний.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая. Теперь импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая.

В ответ Канада ввела 25% пошлины на импорт широкого перечня американских товаров. 

Добавим, что США на один месяц приостановят пошлины на мексиканские товары. Мексика со своей стороны отправит на границу с США 10 тысяч военных, «чтобы предотвратить наркотрафик».

Также США на месяц приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады.

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США ЕС Дональд Трамп

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