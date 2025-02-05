НАПК возобновило работу функции «Данные для декларации» в Реестре деклараций

Декларантам доступна возможность сформировать справку «Данные для декларации» за 2024 год и автозаполнить черновик декларации за этот год.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что возобновило работу функции «Данные для декларации» в Реестре деклараций, вынужденно приостановленной в связи с масштабной кибератакой на реестры, держателем которых является Минюст, и к которым НАПК имеет автоматизированный доступ.

Сейчас декларантам доступна возможность сформировать справку «Данные для декларации» за 2024 год и автозаполнить черновик декларации за этот год.

«Поскольку справку за конкретный отчетный период можно сформировать только один раз, стоит заметить, что ориентировочно до 20 февраля 2025 года осуществляется наполнение ГРФЛ данными о доходах за последний квартал 2024 года. Поэтому перед формированием справки следует убедиться, что ваши данные уже внесены в ГРФЛ на сайте Государственной налоговой службы Украины», - отметили в НАПК.

НАПК также обращает внимание, что сведения из Государственного реестра обременений движимого имущества и Наследственного реестра, которые носили информативный характер, в справке «Данные для декларации» пока предоставляться не будут из-за технических проблем обмена данными с соответствующими регистрами, держателями которых является Министерство юстиции Украины.

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