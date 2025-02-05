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НАЗК поновило роботу функції «Дані для декларації» в Реєстрі декларацій

11:21, 5 лютого 2025
Наразі декларантам доступна можливість сформувати довідку «Дані для декларації» за 2024 рік та автозаповнити чернетку декларації за цей рік.
НАЗК поновило роботу функції «Дані для декларації» в Реєстрі декларацій
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що поновило роботу функції «Дані для декларації» в Реєстрі декларацій, яка була вимушено призупинена у зв’язку із масштабною кібератакою на реєстри, держателем яких є Мін’юст, та до яких НАЗК має автоматизований доступ.

Наразі декларантам доступна можливість сформувати довідку «Дані для декларації» за 2024 рік та автозаповнити чернетку декларації за цей рік.

«Оскільки довідку за конкретний звітний період можливо сформувати лише один раз, варто зауважити, що орієнтовно до 20 лютого 2025 року здійснюється наповнення ДРФО даними про доходи за останній квартал 2024 року. Тож перед формуванням довідки варто переконатися, що ваші дані уже внесено в ДРФО на сайті Державної податкової служби України», - зазначили у НАЗК.

НАЗК також звертає увагу, що відомості з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Спадкового реєстру, які носили інформативний характер, у довідці «Дані для декларації» наразі надаватись не будуть через технічні проблеми обміну даними з відповідними рєстрами, держателями яких є Міністерство юстиції України.

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