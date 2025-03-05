Кабмин согласовал законопроект о освобождении от уплаты консульского сбора за удостоверение подлинности подписи переводчика и верности перевода – кого это коснется

Правительство предлагает внести изменения в закон о нотариате в части освобождения от уплаты консульского сбора за нотариальные действия с удостоверением подлинности подписи переводчика или удостоверением верности перевода на украинский язык документов, но это коснется не всех.

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Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон о нотариате относительно предоставления льгот за совершение отдельных нотариальных действий за границей. Далее правительство внесет его на рассмотрение парламента.

Законопроектом предлагается освободить от уплаты консульского сбора за нотариальные действия с удостоверением подлинности подписи переводчика или удостоверением верности перевода на украинский язык документов, связанных с лечением за границей лиц из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик пояснил, что изменения в закон о нотариате касаются Защитников и Защитниц, находящихся на лечении за границей. Для них должны быть упрощены консульские процедуры путем введения бесплатного консульского действия.

По его словам, на сегодня в соответствии с тарифами, утвержденными приказом МИД от 23.04.2018 №182, за удостоверение верности каждого подписи на документах, в том числе подписи переводчика, уплачивается 20 долларов США или 18 евро, за удостоверение верности перевода документов с одного языка на другой (за страницу) – 40 долларов США или 37 евро.

Главы дипломатических представительств Украины (за исключением дипломатических представительств Украины, расположенных в государствах Еврозоны) утверждают тарифы консульского сбора, взимаемого за совершение консульских действий, в национальной валюте государства местонахождения (государства зоны ответственности).

Как предлагается решить соответствующую проблему

Виктор Дубовик пояснил, что предлагается освободить от уплаты консульского сбора за нотариальные действия:

с удостоверением подлинности подписи переводчика;

удостоверением верности перевода на украинский язык.

Кого предлагается освободить от уплаты консульского сбора за указанные нотариальные действия

От уплаты указанного сбора будут освобождаться лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией.

Согласно Закону «О национальной безопасности Украины»:

силы обороны – Вооруженные Силы Украины, а также другие сформированные в соответствии с законами Украины военные формирования, правоохранительные и разведывательные органы, органы специального назначения с правоохранительными функциями, на которые Конституцией и законами Украины возложены функции по обеспечению обороны государства;

силы безопасности – правоохранительные и разведывательные органы, государственные органы специального назначения с правоохранительными функциями, силы гражданской защиты и другие органы, на которые Конституцией и законами Украины возложены функции по обеспечению национальной безопасности Украины.

Каких документов это будет касаться

Речь идет об удостоверении заграничными дипломатическими учреждениями Украины подлинности подписи переводчика или удостоверении верности перевода на украинский язык документов, связанных с лечением за границей.

Автор: Наталя Мамченко

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