Кабмин согласовал законопроект о освобождении от уплаты консульского сбора за удостоверение подлинности подписи переводчика и верности перевода – кого это коснется

Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон о нотариате относительно предоставления льгот за совершение отдельных нотариальных действий за границей. Далее правительство внесет его на рассмотрение парламента.
Законопроектом предлагается освободить от уплаты консульского сбора за нотариальные действия с удостоверением подлинности подписи переводчика или удостоверением верности перевода на украинский язык документов, связанных с лечением за границей лиц из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины.
Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик пояснил, что изменения в закон о нотариате касаются Защитников и Защитниц, находящихся на лечении за границей. Для них должны быть упрощены консульские процедуры путем введения бесплатного консульского действия.
По его словам, на сегодня в соответствии с тарифами, утвержденными приказом МИД от 23.04.2018 №182, за удостоверение верности каждого подписи на документах, в том числе подписи переводчика, уплачивается 20 долларов США или 18 евро, за удостоверение верности перевода документов с одного языка на другой (за страницу) – 40 долларов США или 37 евро.
Главы дипломатических представительств Украины (за исключением дипломатических представительств Украины, расположенных в государствах Еврозоны) утверждают тарифы консульского сбора, взимаемого за совершение консульских действий, в национальной валюте государства местонахождения (государства зоны ответственности).
Как предлагается решить соответствующую проблему
Виктор Дубовик пояснил, что предлагается освободить от уплаты консульского сбора за нотариальные действия:
Кого предлагается освободить от уплаты консульского сбора за указанные нотариальные действия
От уплаты указанного сбора будут освобождаться лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией.
Согласно Закону «О национальной безопасности Украины»:
Каких документов это будет касаться
Речь идет об удостоверении заграничными дипломатическими учреждениями Украины подлинности подписи переводчика или удостоверении верности перевода на украинский язык документов, связанных с лечением за границей.
Автор: Наталя Мамченко
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