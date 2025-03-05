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Кабмін погодив законопроект про звільнення від сплати консульського збору за засвідчення справжності підпису перекладача і вірності перекладу – кого торкнеться

12:45, 5 березня 2025
Уряд пропонує внести зміни до закону про нотаріат в частині звільнення від сплати консульського збору за нотаріальні дії із засвідчення справжності підпису перекладача або засвідчення вірності перекладу на українську мову документів, але це торкнеться не всіх.
Кабмін погодив законопроект про звільнення від сплати консульського збору за засвідчення справжності підпису перекладача і вірності перекладу – кого торкнеться
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Кабмін схвалив законопроект про внесення змін до закону про нотаріат щодо надання пільг за вчинення окремих нотаріальних дій за кордоном. Надалі уряд внесе його на розгляд парламенту.

Законопроектом пропонується звільнити від сплати консульського збору за нотаріальні дії із засвідчення справжності підпису перекладача або засвідчення вірності перекладу на українську мову документів, пов’язаних із лікуванням за кордоном осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик пояснив, що зміни до закону про нотаріат стосуються Захисників і Захисниць, які перебувають на лікуванні за кордоном. Для них мають бути спрощені консульські процедури шляхом запровадження безоплатної консульської дії.

За його словами, на сьогодні відповідно до тарифів, затверджених наказом МЗС 23.04.2018 №182 за засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача сплачується 20 доларів США або 18 євро, за засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) – 40 доларів США або 37 євро.

Глави дипломатичних представництв України (за винятком дипломатичних представництв України, розташованих в державах Єврозони) затверджують тарифи консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій, у національній валюті держави місцезнаходження (держави зони відповідальності).

Як пропонується вирішити відповідну проблему

Віктор Дубовик пояснив, що пропонується звільнити від сплати консульського збору за нотаріальні дії:

  • із засвідчення справжності підпису перекладача;
  • засвідчення вірності перекладу на українську мову.

Кого пропонується звільнити від сплати консульського збору за зазначені нотаріальні дії

Від сплати зазначеного збору звільнятимуться особи зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією.

За Законом «Про національну безпеку України»:

  • сили оборони – Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави;
  • сили безпеки – правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, сили цивільного захисту та інші органи, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення національної безпеки України.

Яких документів це буде стосуватися

Мова йде про засвідчення закордонними дипломатичними установами України справжності підпису перекладача або засвідчення вірності перекладу українською мовою документів, пов’язаних із лікуванням за кордоном.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України нотаріус нотаріат

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