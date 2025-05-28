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Верховная Рада готовится принять изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США относительно полезных ископаемых

13:55, 28 мая 2025
Изменения в закон о Государственном бюджете на 2025 год для создания новой бюджетной программы пока не предусмотрены.
Верховная Рада готовится принять изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США относительно полезных ископаемых
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Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал принять во втором чтении и в целом изменения в Бюджетный кодекс относительно реализации ратифицированного соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых (официальное название «о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления»). Комитет проработал предложения к законопроекту 13256 с участием представителей Минфина и Счетной палаты.

Так, в законопроекте 13256 предусматривается:

1) Перенести к источникам формирования спецфонда госбюджета в целом половину отдельных доходов общего фонда госбюджета и общего и специального фондов местных бюджетов относительно платежей, связанных с пользованием недрами относительно добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, определенных в Приложении А к Соглашению о Фонде восстановления с США, как Активы, касающиеся природных ресурсов, с учетом условий их добычи, установленных Соглашением о Фонде восстановления, а именно:

  • 50% рентной платы за пользование недрами для добывания полезных ископаемых общегосударственного значения (рентная плата), определенных как Активы природных ресурсов;
  • 50% сбора за выдачу специальных разрешений на пользование недрами и средств от продажи таких разрешений относительно недр, определенных как Активы природных ресурсов;
  • 50% средств от использования (реализации) части произведенной продукции, которая остается в собственности государства в соответствии с соглашениями о разделе продукции, и/или средств в виде денежного эквивалента такой государственной части продукции, произведенной на участке недр, определенных как Активы природных ресурсов.

При этом предусматривается соответственно уменьшить пропорции зачисления указанных платежей в общий фонд государственного бюджета и общий и специальный фонды местных бюджетов;

2) Определить целевое направление предложенных новых источников формирования специального фонда государственного бюджета на уплату взноса в фонд восстановления, созданный в соответствии с Соглашением о Фонде восстановления и Соглашением между Корпорацией финансирования международного развития США и Агентством по вопросам поддержки государственно-частного партнерства о создании фонда восстановления в форме ограниченного партнерства (Соглашение об ограниченном партнерстве), в порядке, установленном Кабмином.

3) Установить, что:

а) для целей Кодекса к поступлениям от Активов природных ресурсов относятся средства, полученные исключительно от или в связи с выдачей новых лицензий или специальных разрешений после вступления в силу для Украины Соглашения о Фонде восстановления, но не ранее дня вступления в силу Соглашения об ограниченном партнерстве, или поступления, полученные от эксплуатации лицензий или специальных разрешений, выданных до вступления в силу для Украины указанных соглашений, но которые не эксплуатировались в промышленных целях на дату вступления в силу указанных соглашений;

б) доходы, полученные от Фонда восстановления, и доходы, полученные от РФ или ее представителей как репарации за вторжение РФ в Украину, зачисляются в доходы общего фонда государственного бюджета в полном объеме;

4) Установить, что:

а) возврат ошибочно или излишне уплаченных сумм с рентной платы относительно ископаемых, определенных как Активы природных ресурсов, с даты вступления в силу Соглашения о Фонде восстановления, но не ранее даты вступления в силу Соглашения об ограниченном партнерстве, осуществляется в установленном законодательством порядке, а доля таких поступлений, которая поступила в специальный фонд госбюджета и подлежит возврату, возвращается за счет текущих поступлений в специальный фонд госбюджета;

б) поступления начисленных сумм за последний отчетный (налоговый) период года, в котором Соглашение о Фонде восстановления прекратит свое действие, и налоговый долг, возврат ошибочно или излишне уплаченных сумм с рентной платы относительно ископаемых, определенных как Активы природных ресурсов, установленных с даты вступления в силу Соглашения о Фонде восстановления, зачисляются (осуществляются) в/из соответствующего бюджета в порядке и на условиях, которые действовали до прекращения действия Соглашения о Фонде восстановления.

При этом предлагается, в частности:
• определить вступление в силу соответствующего закона с дня вступления в силу Соглашения о Фонде восстановления, но не ранее дня вступления в силу Соглашения об ограниченном партнерстве;
• поручить Кабмину в месячный срок с дня вступления в силу соответствующего закона обеспечить утверждение порядка уплаты взноса в Фонд восстановления, открытие в случае необходимости новой бюджетной программы и внесение изменений в роспись государственного бюджета.

Как отмечает ГЮУ ВР, законопроектом предложено определить источники в виде, в частности, рентной платы за пользование недрами для добывания полезных ископаемых общегосударственного значения, за счет которых в составе специального фонда государственного бюджета аккумулируются средства, которые должны быть направлены на уплату взноса в Фонд восстановления.

Так, согласно изменениям, которые предусматривается внести в статьи 2, 29, 64, 66, 71 БК: вводится термин «Активы природных ресурсов» (со ссылкой на Приложение А к Соглашению о фонде восстановления); речь идет о «доходах, связанных с Активами природных ресурсов» и о добыче полезных ископаемых, «определенных как Активы природных ресурсов».

Согласно Приложению А к Соглашению о фонде восстановления: термин «Активы, касающиеся природных ресурсов» означает участки, запасы и месторождения на территории Украины… и «другие минералы или углеводороды, иным образом согласованные Принципалами».

Также определяется термин «Согласованный с Украиной Доход» и установлено, что «во исполнение части 3 статьи VI Правительство Украины обеспечивает перечисление от всех источников Согласованного с Украиной Дохода в специальный фонд государственного бюджета»; «ни при каких обстоятельствах Согласованный с Украиной Доход не включает: любые доходы, полученные от Партнерства в виде выплат или иным образом».

Вместе с тем, согласно Соглашению о фонде восстановления, значительная часть требований относительно реализации его положений «более полно изложены в соответствующих положениях Соглашения об ограниченном партнерстве», содержание которого на данный момент отсутствует.

Однако в соответствии с изменениями в статью 30 Кодекса порядок «уплаты взноса в Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления, созданный в соответствии с Соглашением о фонде восстановления и Соглашением об ограниченном партнерстве» будет установлен Кабмином.

Учитывая изложенное, как отмечает ГЮУ ВР, положения законопроекта о зачислении в специальный фонд государственного бюджета, в частности доходов от рентной платы за пользование недрами для добывания полезных ископаемых общегосударственного значения, определенных как «Активы природных ресурсов», понимаются неоднозначно, что может привести к созданию коллизии законодательных норм и произвольному толкованию этих норм при их практическом применении.

Кроме того, по мнению ГЮУ ВР, требует уточнения порядок вступления в силу закона.

Так, согласно заключительным положениям, этот закон вступает в силу с дня вступления в силу Соглашения о создании фонда восстановления, ратифицированного Законом 4417-IX, но не ранее дня вступления в силу Соглашения между Корпорацией США по финансированию международного развития и Агентством по вопросам поддержки государственно-частного партнерства о создании фонда восстановления в форме ограниченного партнерства, кроме пункта 2 этого раздела, который вступает в силу с дня опубликования этого Закона.

В пункте 2 дается поручение Кабмину в месячный срок с дня опубликования этого Закона обеспечить утверждение порядка уплаты взноса в фонд восстановления, открытие в случае необходимости новой бюджетной программы и внесение изменений в роспись Государственного бюджета.

Вместе с тем, в этом законопроекте не предусмотрена разработка и принятие закона относительно внесения изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», в частности относительно открытия новой бюджетной программы.

Таким образом, как указывает ГЮУ ВР, четко не установлено, наступление какого юридического факта является началом реализации законодательных норм.

Автор: Наталя Мамченко

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