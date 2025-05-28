Верховна Рада готується прийняти зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США щодо корисних копалин

Зміни до закону про Державний бюджет на 2025 рік для створення нової бюджетної програми поки не передбачені.

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Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому зміни до Бюджетного кодексу щодо реалізації ратифікованої угоди між Україною та США про корисні копалини (офіційна назва «про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови»). Комітет опрацював пропозиції до законопроекту 13256 за участю представників Мінфіну та Рахункової палати.

Так, у законопроекті 13256 передбачається:

1) перенести до джерел формування спецфонду держбюджету загалом половину окремих доходів загального фонду держбюджету та загального і спеціального фондів місцевих бюджетів щодо платежів, пов'язаних з користуванням надрами щодо видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, визначених у Додатку А до Угоди про Фонд відбудови зі США, як Активи, що стосуються природних ресурсів, з урахуванням умов їх видобутку, встановлених Угодою про Фонд відбудови, а саме:

50% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (рентна плата), визначених як Активи природних ресурсів;

50% збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів щодо надр, визначених як Активи природних ресурсів;

50% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції, виробленої на ділянці надр, визначених як Активи природних ресурсів.

Водночас передбачається відповідно зменшити пропорції зарахування зазначених платежів до загального фонду державного бюджету та загального і спеціального фондів місцевих бюджетів;

2) визначити цільове спрямування запропонованих нових джерел формування спеціального фонду державного бюджету на сплату внеску до фонду відбудови, створеного відповідно до Угоди про Фонд відбудови та Угоди між Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США та Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства про створення фонду відбудови у формі обмеженого партнерства (Угода про обмежене партнерство), у порядку, встановленому Кабміном.

3) установити, що:

а) для цілей Кодексу до надходжень від Активів природних ресурсів належать кошти, отримані виключно від або у зв’язку із видачею нових ліцензій або спеціальних дозволів після набрання чинності для України Угодою про Фонд відбудови, але не раніше дня набрання чинності Угодою про обмежене партнерство, або надходження, отримані від експлуатації ліцензій або спеціальних дозволів, виданих до набрання чинності для України зазначеними угодами, але які не експлуатувалися в промислових цілях станом на дату набрання чинності зазначеними угодами;

б) доходи, отримані від Фонду відбудови, та доходи, отримані від РФ або її представників як репарації за вторгнення РФ в Україну, зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету в повному обсязі;

4) установити, що:

а) повернення помилково або надміру сплачених сум з рентної плати щодо копалин, визначених як Активи природних ресурсів, з дати набрання чинності Угодою про Фонд відбудови, але не раніше дати набрання чинності Угодою про обмежене партнерство, здійснюється в установленому законодавством порядку, а частка таких надходжень, яка надійшла до спеціального фонду держбюджету та підлягає поверненню, повертається за рахунок поточних надходжень до спеціального фонду держбюджету;

б) надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період року, в якому Угода про Фонд відбудови припинить свою дію, та податковий борг, повернення помилково або надміру сплачених сум з рентної плати щодо копалин, визначених як Активи природних ресурсів, встановлених з дати набрання чинності Угодою про Фонд відбудови, зараховуються (здійснюються) до/з відповідного бюджету в порядку та на умовах, які діяли до припинення дії Угоди про Фонд відбудови.

При цьому пропонується, зокрема:

визначити набрання чинності відповідного закону з дня набрання чинності Угодою про Фонд відбудови, але не раніше дня набрання чинності Угодою про обмежене партнерство;

доручити Кабміну у місячний строк з дня набрання чинності відповідним законом забезпечити затвердження порядку сплати внеску до Фонду відбудови, відкриття у разі потреби нової бюджетної програми та внесення змін до розпису державного бюджету.

Як зазначає ГЮУ ВР, законопроектом запропоновано визначити джерела у вигляді, зокрема рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, за рахунок яких в складі спеціального фонду державного бюджету акумулюються кошти, що мають бути спрямовані на сплату внеску до Фонду відбудови.

Так, згідно із змінами, що передбачається внести до статей 2, 29, 64, 66, 71 БК: запроваджується термін «Активи природних ресурсів» (з посиланням на Додаток А до Угоди про фонд відбудови); йдеться про «доходи, пов'язані з Активами природних ресурсів» та про видобуток корисних копалин, «визначених як Активи природних ресурсів».

Згідно з Додатком А до Угоди про фонд відбудови: термін «Активи, що стосуються природних ресурсів» означає ділянки, запаси та родовища на території України…та «інші мінерали або вуглеводні, іншим чином погоджені Принципалами».

Визначається також термін «Узгоджений з Україною Дохід» та встановлено, що «на виконання частини 3 статті VI Уряд України забезпечує перерахування від усіх джерел Узгодженого з Україною Доходу до спеціального фонд державного бюджету»; «за жодних обставин Узгоджений з Україною Дохід не включатиме: будь-які доходи, отримані від Партнерства у формі виплат або іншим чином».

Разом з тим, згідно з Угодою про фонд відбудови значна частина вимог щодо реалізації її положень «більш повно викладені у відповідних положеннях Угоди про обмежене партнерство», зміст якої на даний час відсутній.

Проте відповідно до змін до статті 30 Кодексу порядок «сплати внеску до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, створеного відповідно до Угоди про фонд відбудови та Угоди про обмежене партнерство» буде встановлений Кабміном.

Зважаючи на викладене, як зазначає ГЮУ ВР, положення законопроекту про зарахування до спеціального фонду державного бюджету, зокрема доходів від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, визначених як «Активи природних ресурсів» розуміються неоднозначно, що може призвести до створення колізії законодавчих норм та довільного тлумачення цих норм при їх практичному застосуванні.

Крім того, на думку ГЮУ ВР, потребує уточнення порядок набрання чинності законом.

Так, відповідно до прикінцевих положень цей закон набирає чинності з дня набрання чинності Угодою про створення фонду відбудови, ратифікованою Законом 4417-ІХ, але не раніше дня набрання чинності Угодою між Корпорацією США з фінансування міжнародного розвитку та Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства про створення фонду відбудови у формі обмеженого партнерства, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

У пункті 2 надається доручення Кабміну у місячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити затвердження порядку сплати внеску до фонду відбудови, відкриття у разі потреби нової бюджетної програми та внесення змін до розпису Державного бюджету.

Водночас, у цьому законопроекті не передбачено розроблення і прийняття закону щодо внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік», зокрема щодо відкриття нової бюджетної програми.

Отже, як вказує ГЮУ ВР, чітко не встановлено, настання якого юридичного факту є початком реалізації законодавчих норм.

Автор: Наталя Мамченко

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