Які податки чекають при передачі вживаного обладнання для ЗСУ — роз’яснення ДПС

У податковій пояснюють, що у разі безоплатної передачі основних засобів або інших необоротних активів, що експлуатувались до цього, спочатку списують нарахований знос, а вже потім на витрати – залишкову вартість.

ілюстративне фото, джерело: Армія inform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Києві пояснює, які податки чекають при передачі вживаного обладнання для армії.

Зазначається, що відповідно до вимог пп. 140.5.9. п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу від 02.12.2010 №2755-VІ, із змінами та доповненнями, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення пп. 140.5.14 цього пункту), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Тобто сума перевищення потрапляє до рядка 3.1.9 додатка РІ до Декларації з податку на прибуток.

Оскільки передача товаро-матеріальних цінностей на потреби Збройних Сил України здійснюється не перевищуючи 4 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, відсутня необхідність коригування фінансового результату по таких операціях та подання Додатку ПП до Декларації з податку на прибуток.

Водночас тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, запровадженого Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

Так, згідно з пп. 69.6. п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ Кодексу, коригування, встановлені пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 цього Кодексу, не проводяться щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам, Національній гвардії, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі, Міністерству внутрішніх справ, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави та наданої гуманітарної допомоги з дотриманням вимог законодавства України про гуманітарну допомогу у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської міських державних адміністрацій, сум коштів, перерахованих на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.

Операції з добровільної передачі або відчуження, або вилучення товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, органам місцевого самоврядування, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.

Щодо визначення вартості переданого обладнання зазначимо таке.

Відповідно до вимог Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92, зі змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 18.05.2000 за №288/4509:

п. 33. Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.

п. 34. Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

Тобто в разі безоплатної передачі основних засобів або інших необоротних активів, що експлуатувались до цього, спочатку списують нарахований знос, а вже потім списують на витрати залишкову вартість.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.