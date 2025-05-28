Какие налоги ждут при передаче использованного оборудования для ВСУ — разъяснение ГНС

В налоговой объясняют, что в случае безвозмездной передачи основных средств или других эксплуатируемых до этого внеоборотных активов сначала списывают начисленный износ, а уже потом на расходы – остаточную стоимость.

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Налоговая служба в Киеве объясняет, какие налоги ожидают при передаче использованного оборудования для армии.

Отмечается, что в соответствии с требованиями пп. 140.5.9. п. 140.5 ст. 140 Налогового кодекса от 02.12.2010 №2755-VI, с изменениями и дополнениями, финансовый результат налогового (отчетного) периода увеличивается на сумму средств или стоимости товаров, выполненных работ, предоставленных услуг, безвозмездно перечисленных (переданных) в течение отчетного (налогового) года неприбыльным организациям, внесенным в Реестр неприбыльных учреждений и организаций на дату такого перечисления средств, передачи товаров, работ, услуг (кроме неприбыльной организации, которая является объединением страховщиков, если участие страховщика в таком объединении является условием проведения деятельности такого страховщика в соответствии с законом, и неприбыльных организаций, к которым применяются положения пп. 140.5.14 этого пункта), в размере, превышающем 4 процента налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года.

То есть сумма превышения попадает в строку 3.1.9 приложения РИ к Декларации по налогу на прибыль.

Поскольку передача товарно-материальных ценностей на нужды Вооруженных Сил Украины осуществляется не превышая 4 процентов налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года, отсутствует необходимость корректировки финансового результата по таким операциям и подачи Приложения ПП к Декларации по налогу на прибыль.

В то же время временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, введенного Указом Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года №64/2022, утвержденным Законом Украины «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года №2102-IX, взимание налогов и сборов осуществляется с учетом особенностей, определенных в п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Кодекса.

Так, согласно пп. 69.6. п. 69 подраздела 10 раздела ХХ Кодекса, корректировки, установленные пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 этого Кодекса, не проводятся в отношении сумм средств или стоимости специальных средств индивидуальной защиты (касок, бронежилетов, изготовленных в соответствии с военными стандартами), технических средств наблюдения, лекарственных средств и медицинских изделий, средств личной гигиены, продуктов питания, предметов вещевого обеспечения, а также других товаров, выполненных работ, предоставленных услуг по перечню, определяемому Кабинетом Министров Украины, которые добровольно перечислены (переданы) Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Государственной пограничной службе Украины, Министерству внутренних дел Украины, Управлению государственной охраны Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, другим образованным в соответствии с законами Украины военным формированиям, их соединениям, военным частям, подразделениям, учреждениям или организациям, содержащимся за счет средств государственного бюджета, для нужд обеспечения обороны государства и предоставленной гуманитарной помощи с соблюдением требований законодательства Украины о гуманитарной помощи в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, а также в пользу центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере гражданской защиты, сил гражданской защиты и/или учреждениям здравоохранения государственной, коммунальной собственности, и/или структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, сумм средств, перечисленных на специальные счета, открытые Национальным банком Украины для сбора средств.

Операции по добровольной передаче или отчуждению, или изъятию товаров, в том числе подакцизных, предоставлению услуг в пользу Вооруженных Сил Украины и добровольческих формирований территориальных общин, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Государственной пограничной службе Украины, Министерству внутренних дел Украины, Управлению государственной охраны Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, другим образованным в соответствии с законами Украины военным формированиям, их соединениям, военным частям, подразделениям, учреждениям или организациям, содержащимся за счет средств государственного бюджета, для нужд обеспечения обороны государства, органам местного самоуправления, а также в пользу центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере гражданской защиты, сил гражданской защиты и/или учреждениям здравоохранения государственной, коммунальной собственности, и/или структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных, Киевской городских государственных администраций без предварительного или последующего возмещения их стоимости, не считаются операциями по реализации для целей налогообложения.

Относительно определения стоимости переданного оборудования отметим следующее.

В соответствии с требованиями Положения (стандарта) бухгалтерского учета 7 «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 27.04.2000 №92, с изменениями и дополнениями, зарегистрированного в Министерстве юстиции 18.05.2000 за №288/4509:

п. 33. Объект основных средств исключается из активов (списывается с баланса) в случае его выбытия в результате безвозмездной передачи или несоответствия критериям признания активом.

п. 34. Финансовый результат от выбытия объектов основных средств определяется вычитанием из дохода от выбытия основных средств их остаточной стоимости, косвенных налогов и расходов, связанных с выбытием основных средств.

То есть в случае безвозмездной передачи основных средств или других необоротных активов, которые эксплуатировались до этого, сначала списывают начисленный износ, а затем списывают на расходы остаточную стоимость.

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