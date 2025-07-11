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«Спасибо, Ваше величество!», – члены Совета правосудия публично поссорились из-за отпусков, служебных автомобилей и заграничных командировок

07:35, 11 июля 2025
Атмосфера в коллективе Высшего совета правосудия, похоже, далека от идеальной.
«Спасибо, Ваше величество!», – члены Совета правосудия публично поссорились из-за отпусков, служебных автомобилей и заграничных командировок
Источник фото: Высший совет правосудия
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В Высшем совете правосудия произошел очередной скандал.

Во время пленарного заседания 10 июля 2025 года член Высшего совета правосудия Сергей Бурлаков попросил включить в повестку дня вопрос предоставления ему ежегодного отпуска с 28 июля по 8 августа. 

Просьба Сергея Бурлакова была обусловлена ​​тем, что председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик отказал ему в предоставлении отпуска в желаемое для члена ВСП время.

«От судей многих районных судов я слышал о том, что председатели судов не отпускают их в отпуск. Мне казалось, что в Украине XXI века это невозможно. Но выяснилось, что это постоянная практика даже в Высшем совете правосудия. 

В Высшем совете правосудия председатель ВСП, исходя из личных мотивов, принимает решение, кого отпускать в командировку, а кого – нет, кому давать служебный автомобиль, а кому – нет, кого направлять в заграничные командировки, а кого – нет.

У каждого из нас есть право на отпуск. Мы работаем в сложных условиях, есть эмоциональное выгорание. Отпуск необходим, чтобы восстановиться для дальнейшей работы. 

Мне кажется, что вы не можете узурпировать право предоставлять отпуск или отказывать в предоставлении отпуска», - рассказал Сергей Бурлаков.

Впрочем, Григорий Усик сообщил в ответ, что в проблеме с отпуском виноват сам Сергей Бурлаков

«Мне жаль, что мы обсуждаем этот вопрос в пленарном заседании, но я расскажу, что произошло. В марте всем членам ВСП было предложено определиться с графиком своих отпусков. Сергей Юрьевич такой информации не предоставил. Согласно графику отпусков, в период с 28 июля по 10 августа уже определены плановые отпуска для четырех членов Совета правосудия. Вам предложили отпуск после 11 августа. Вас это не устроило. При этом каких-либо уважительных и неотложных причин для предоставления вам отпуска в указанный период времени вы не указали», - сообщил Григорий Усик.

«Спасибо, Ваше величество! Напомню вам, что ежегодный отпуск не требует каких-либо обоснований. Право на ежегодный отпуск имеет каждый гражданин», – отреагировал на слова главы ВСП Сергей Бурлаков

Впрочем, в дальнейшем Сергей Бурлаков все же отказался от требования включить вопрос своего ежегодного отпуска в повестку дня.

Напомним, что 9 июля в Высшем совете правосудия ситуация дошла даже до обвинений в «зарабатывании на дисциплинарных делах судей».

Автор Вячеслав Хрипун

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судья ВСП

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