Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

«Дякую, Ваша величносте!», – члени Ради правосуддя публічно посварилися через відпустки, службові автомобілі і закордонні відрядження

07:35, 11 липня 2025
Атмосфера у колективі Вищої ради правосуддя, схоже, є далекою від ідеальної.
«Дякую, Ваша величносте!», – члени Ради правосуддя публічно посварилися через відпустки, службові автомобілі і закордонні відрядження
Джерело фото: Вища рада правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вищій раді правосуддя стався черговий скандал.

Під час пленарного засідання 10 липня 2025 року член Вищої ради правосуддя Сергій Бурлаков попросив включити до порядку денного питання надання йому щорічної відпустки з 28 липня по 8 серпня.

Прохання Сергія Бурлакова було обумовлене тим, що голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик відмовив йому у наданні відпустки у бажаний для члена ВРП час.

«Від суддів багатьох районних судів я чув про те, що голови судів не відпускають їх у відпустки. Мені здавалося, що в Україні XXI сторіччя це неможливо. Але з’ясувалося, що це є сталою практикою навіть у Вищій раді правосуддя.

У Вищій раді правосуддя голова ВРП, виходячи з особистих мотивів, приймає рішення, кого відпускати у відрядження, а кого – ні, кому давати службовий автомобіль, а кому – ні, кого направляти у закордонні відрядження, а кого – ні.

У кожного з нас є право на відпустку. Ми працюємо у складних умовах, є емоційне вигорання. Відпустка необхідна, щоб відновитися для подальшої роботи.

Мені здається, що ви не можете узурпувати право надавати відпустки або відмовляти у наданні відпустки», - розповів Сергій Бурлаков.

Втім Григорій Усик повідомив у відповідь, що у проблемі з відпусткою винен сам Сергій Бурлаков.

«Мені прикро, що ми обговорюємо це питання у пленарному засіданні, але я розповім, що сталося. У березні усім членам ВРП було запропоновано визначитися з графіком своїх відпусток. Сергій Юрійович такої інформації не надав. Відповідно до графіку відпусток, у період з 28 липня по 10 серпня вже визначені планові відпустки у чотирьох членів Ради правосуддя. Вам запропонували відпустку після 11 серпня. Вас це не влаштувало. При цьому будь-яких поважних та невідкладних причин для надання вам відпустки у зазначений період часу ви не навели», - повідомив Григорій Усик.

«Дякую, Ваша величносте! Нагадаю вам, що щорічна відпустка не вимагає якихось обґрунтувань. Право на щорічну відпустку має кожний громадянин», – відреагував на слова голови ВРП Сергій Бурлаков.

Втім у подальшому Сергій Бурлаков все ж відмовився від вимоги включити питання його щорічної відпустки до порядку денного.

Нагадаємо, що 9 липня у Вищій раді правосуддя ситуація дійшла навіть до звинувачень у «зароблянні на дисциплінарних справах суддів».

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суддя ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для студентів встановлять нові підстави відрахування з вишу – Рада розгляне законопроект про академічну доброчесність

Законопроект про академічну доброчесність, який передбачає низку нових підстав для відрахування студентів і вступників, підготували до прийняття в цілому.

«Дякую, Ваша величносте!», – члени Ради правосуддя публічно посварилися через відпустки, службові автомобілі і закордонні відрядження

Атмосфера у колективі Вищої ради правосуддя, схоже, є далекою від ідеальної.

«Цифри шокують»: Данило Гетманцев обурився спецпенсіями суддів у 320-390 тисяч грн

Запит до Пенсійного фонду Данило Гетманцев зробив на фоні підготовки до розгляду законопроекту про скасування спецпенсій працюючим прокурорам.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив хороші новини для білого бізнесу

Хороші новини для білого бізнесу – вилучили один з найбільших обсягів підроблених акцизних марок – Генпрокурор Руслан Кравченко.

У разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці санкції можна буде накладати на кораблі та літаки – Комітет рекомендував прийняти закон

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволятиме накладати санкції не лише на фізичних осіб та підприємства, а також і на літаки та кораблі у разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва