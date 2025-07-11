«Дякую, Ваша величносте!», – члени Ради правосуддя публічно посварилися через відпустки, службові автомобілі і закордонні відрядження

Атмосфера у колективі Вищої ради правосуддя, схоже, є далекою від ідеальної.

Джерело фото: Вища рада правосуддя

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У Вищій раді правосуддя стався черговий скандал.

Під час пленарного засідання 10 липня 2025 року член Вищої ради правосуддя Сергій Бурлаков попросив включити до порядку денного питання надання йому щорічної відпустки з 28 липня по 8 серпня.

Прохання Сергія Бурлакова було обумовлене тим, що голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик відмовив йому у наданні відпустки у бажаний для члена ВРП час.

«Від суддів багатьох районних судів я чув про те, що голови судів не відпускають їх у відпустки. Мені здавалося, що в Україні XXI сторіччя це неможливо. Але з’ясувалося, що це є сталою практикою навіть у Вищій раді правосуддя.

У Вищій раді правосуддя голова ВРП, виходячи з особистих мотивів, приймає рішення, кого відпускати у відрядження, а кого – ні, кому давати службовий автомобіль, а кому – ні, кого направляти у закордонні відрядження, а кого – ні.

У кожного з нас є право на відпустку. Ми працюємо у складних умовах, є емоційне вигорання. Відпустка необхідна, щоб відновитися для подальшої роботи.

Мені здається, що ви не можете узурпувати право надавати відпустки або відмовляти у наданні відпустки», - розповів Сергій Бурлаков.

Втім Григорій Усик повідомив у відповідь, що у проблемі з відпусткою винен сам Сергій Бурлаков.

«Мені прикро, що ми обговорюємо це питання у пленарному засіданні, але я розповім, що сталося. У березні усім членам ВРП було запропоновано визначитися з графіком своїх відпусток. Сергій Юрійович такої інформації не надав. Відповідно до графіку відпусток, у період з 28 липня по 10 серпня вже визначені планові відпустки у чотирьох членів Ради правосуддя. Вам запропонували відпустку після 11 серпня. Вас це не влаштувало. При цьому будь-яких поважних та невідкладних причин для надання вам відпустки у зазначений період часу ви не навели», - повідомив Григорій Усик.

«Дякую, Ваша величносте! Нагадаю вам, що щорічна відпустка не вимагає якихось обґрунтувань. Право на щорічну відпустку має кожний громадянин», – відреагував на слова голови ВРП Сергій Бурлаков.

Втім у подальшому Сергій Бурлаков все ж відмовився від вимоги включити питання його щорічної відпустки до порядку денного.

Нагадаємо, що 9 липня у Вищій раді правосуддя ситуація дійшла навіть до звинувачень у «зароблянні на дисциплінарних справах суддів».

Автор В’ячеслав Хрипун

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