Мы должны соотносить это с тем, как это скажется на обороне – Руслан Стефанчук об инициативах разрешить выезд за границу молодым мужчинам

Руслан Стефанчук оценил перспективы законопроектов о разрешении на выезд за границу мужчинам, не достигшим призывного возраста, а также об уголовной ответственности за нарушение срока пребывания за границей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 12 августа Президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет. «Сейчас есть ограничения на выезд с 18 лет. Я поручил повысить до 22. Я считаю, что это позволит молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться – прежде всего в Украине – в учебе», – подчеркнул Президент.

18 августа премьер-министр Юлия Свириденко в кулуарах презентации программы действий правительства указала, что для урегулирования вопроса выезда за границу мужчин до 22 лет не требуются изменения в закон, достаточно изменений в постановление Кабмина, и эти изменения будут проработаны в ближайшее время.

В то же время 22 августа Юлия Свириденко на часе вопросов к правительству в Верховной Раде сообщила, что сейчас по предложению разрешить выезд мужчинам от 18 до 22 лет за границу ведется дискуссия вместе с военными.

«Действительно, готовится постановление Кабмина, и это не требует изменений в закон. Однако этот предмет требует широкого обсуждения и дискуссии. И мы эту дискуссию ведем вместе с военными, потому что есть очень много нюансов. Мы анализируем количество детей, которые выехали с начала года, мы сравниваем предыдущие периоды. Мы ищем оптимальный путь, как реализовать эту процедуру», – сказала Юлия Свириденко.

Вместе с тем, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко отметил, что закон для урегулирования вопроса выезда студентов за границу нужно принять, чтобы урегулировать правила на уровне закона, как того требует Конституция Украины, а не подзаконных актов. Ранее подобная идея содержалась в законопроекте 12361, который еще в декабре 2024 года подала группа депутатов.

Однако 22 августа широкая группа народных депутатов, среди которых Федор Вениславский, Александр Федиенко, Александр Завитневич и другие, зарегистрировали в Верховной Раде уже новый законопроект 13685 о внесении изменений в Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины».

Депутаты предлагают установить в законе, что может быть временно ограничено в соответствии с законом право на выезд из Украины для призывников, военнообязанных и резервистов. Однако указанное временное ограничение права на выезд из Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу во время мобилизации.

То есть, фактически выезд предлагается разрешить мужчинам до 24 лет.

Кроме этого, статья 11, действующая редакция которой регламентирует, что военнослужащие могут выезжать из Украины на общих основаниях, дополняется словами «если иное не установлено законом».

В свою очередь, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью «Суспильному» заявил, что ожидает дискуссии в парламенте относительно законопроектов о возможности выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а также относительно усиления ответственности за незаконное пересечение границы.

Он указал, что любые вещи «не должны быть элементом какого-то однодневного хайпа».

«Мы должны всегда соизмерять их, насколько они будут соответствовать мощи Украины на поле боя, нашей стабильности как государству и настроенности на достижение мира. Поэтому, безусловно, такие дискуссии по этим законопроектам будут», – отметил Стефанчук.

Относительно выезда граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, он напомнил, что впервые эту идею озвучил Президент Украины.

«Но, опять же, мы должны соотнести все эти вещи с тем, как это, скажем, скажется на том, как Украина будет вести оборону со стороны агрессии, которую осуществляет РФ. Дискуссия открыта, мы будем ждать позиции комитетов, мы будем общаться с военными, мы будем общаться с гражданским обществом, и тогда парламент будет принимать соответствующие решения», – сказал Стефанчук.

Также он прокомментировал другой законопроект 13673, которым Кабмин предлагает при физическом отсутствии призывников и военнообязанных в Украине проводить их уголовное преследование и налагать наказание. Уголовные штрафы будут достигать до 170 тысяч грн.

«Мы четко должны осознавать, что эффективность уголовной ответственности должна определяться одним: как она повлияет на улучшение той или иной социальной ситуации в Украине. Я пока что потенциала в этом не вижу», – сказал Стефанчук.

Как писала «Судебно-юридическая газета», министр внутренних дел Игорь Клименко в пояснительной записке к этому законопроекту отмечает, что резко возросло количество попыток незаконного пересечения государственной границы военнообязанными гражданами Украины (призывниками, резервистами) мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, уклоняясь при этом от призыва на военную службу во время мобилизации.

Только за период с 24 февраля 2022 года по 31 марта 2025 года украинскими пограничниками выявлено и задержано почти 43 тыс. военнообязанных мужчин (призывников, резервистов) возрастной категории 18–60 лет, в частности 83% из них были задержаны при пересечении государственной границы вне пунктов пропуска (на так называемой «зеленой границе»). Кроме того, более 4 тыс. человек выявлено при пересечении государственной границы в пунктах пропуска с фиктивными документами, которые дают право для пересечения государственной границы в условиях военного положения.

На данный момент военнообязанные (призывники, резервисты) за незаконное пересечение государственной границы могут быть привлечены только к административной ответственности, предусмотренной статьей 204-1 КУоАП, однако это не имеет должного карательного и превентивного воздействия, поскольку количество таких пересечений только увеличивается.

Если в 2021 году пограничниками зафиксировано чуть более 3 тыс. незаконных пересечений, то в 2022 году таких правонарушений стало больше, чем в два раза, в 2023 году их почти 10 тыс., в 2024 году их более 20 тысяч, а в первом квартале текущего года задержано почти 4 678 человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4 539 человек).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.