Ми маємо співвідносити це з тим, як це позначиться на обороні – Руслан Стефанчук щодо ініціатив дозволити виїзд за кордон молодим чоловікам

Руслан Стефанчук оцінив перспективи законопроектів про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам, які не досягли призовного віку, а також про кримінальну відповідальність за порушення строку перебування за кордоном.

Як відомо, 12 серпня Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив Кабміну опрацювати дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років. «Зараз є обмеження на виїзд 18 років на кордоні. Я доручив підвищити до 22. Я вважаю, що це дозволить молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та реалізуватися – передусім в Україні – у навчанні» – підкреслив Президент.

18 серпня прем’єр-міністр Юлія Свириденко у кулуарах презентації програми дій уряду вказала, що для врегулювання питання виїзду за кордон чоловіків до 22 років не потрібні зміни до закону, достатньо змін до постанови Кабміну, і ці зміни будуть напрацьовані найближчим часом.

Водночас 22 серпня Юлія Свириденко на годині запитань до уряду у Верховній Раді повідомила, що наразі стосовно пропозиції дозволити виїзд чоловікам від 18 до 22 років за кордон ведеться дискусія разом з військовими.

«Дійсно, готується постанова Кабміну, і це не потребує зміну до закону. Проте цей предмет потребує широкого обговорення і дискусії. І ми цю дискусію ведемо разом з військовими, тому що є дуже багато нюансів. Ми аналізуємо кількість дітей, які виїхали спочатку року, ми порівнюємо попередні періоди. Ми шукаємо оптимальний шлях, як реалізувати цю процедуру», — сказала Юлія Свириденко.

Разом з тим, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко зазначив, що закон для врегулювання питання виїзду студентів за кордон потрібно прийняти, аби врегулювати правила на рівні закону, як того вимагає Конституція України, а не підзаконних актів.

Раніше подібна ідея містилася у законопроекті 12361, який ще у грудні 2024 року подала група депутатів.

Втім, 22 серпня широка група народних депутатів, серед яких Федір Веніславський, Олександр Федієнко, Олександр Завітневич та інші зареєстрували у Верховній Раді вже новий законопроект 13685 про внесення змін до Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

Депутати пропонують встановити у законі, що може бути тимчасово обмежено відповідно до закону право на виїзд з України для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Однак зазначене тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлюватися стосовно призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації.

Тобто, фактично виїзд пропонується дозволити чоловікам до 24 років.

Крім цього, стаття 11, чинна редакція якої регламентує, що військовослужбовці можуть виїжджати з України на загальних підставах, доповнюється словами «якщо інше не встановлено законом».

В свою чергу, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю Суспільному заявив, що очікує на дискусії у парламенті щодо законопроектів про можливість виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років, а також щодо посилення відповідальності за незаконний перетин кордону.

Він вказав, що будь-які речі «не повинні бути елементом якогось одноденного хайпу».

«Ми повинні завжди співміряти їх, наскільки вони будуть відповідати потужності України на полі бою, нашій стабільності як державі і налаштованості на досягнення миру. Тому безперечно такі дискусії по цих законопроектах будуть», — зазначив Стефанчук.

Щодо виїзду громадян України віком від 18 до 22 років, то він нагадав, що вперше цю ідею озвучив Президент України.

«Але, знову ж таки, ми маємо співвіднести оці всі речі з тим, як це, скажімо, позначиться на тому, як Україна буде от вести оборону з боку агресії, яку здійснює РФ. Дискусія відкрита, ми будемо чекати на позицію комітетів, ми будемо спілкуватися з військовими, ми будемо спілкуватися з громадянським суспільством, і тоді парламент буде приймати відповідні рішення», — сказав Стефанчук.

Також він прокоментував інший законопроект 13673, яким Кабмін пропонує за фізичної відсутності призовників та військовозобов’язаних в Україні проводити їх кримінальне переслідування та накладати покарання. Кримінальні штрафи будуть сягати до 170 тисяч грн.

«Ми чітко маємо усвідомлювати, що ефективність кримінальної відповідальності повинна визначатися одним: як вона вплине на покращення тієї чи іншої соціальної ситуації в Україні. Я поки що потенціалу в цьому не бачу», — сказав Стефанчук.

Як писала «Судово-юридична газета», міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в пояснювальній записці до цього закоопроекту зазначає, що різко зросла кількість спроб незаконного перетинання державного кордону військовозобов’язаними громадянами України (призовниками, резервістами) чоловічої статі віком від 18 до 60 років, ухиляючись при цьому від призову на військову службу під час мобілізації.

Тільки за період з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року українськими прикордонниками виявлено та затримано майже 43 тис. військовозобов’язаних чоловіків (призовників, резервістів) вікової категорії 18–60 років, зокрема 83% з них було затримано під час перетинання державного кордону поза пунктами пропуску (на так званому «зеленому кордоні»). Крім того, понад 4 тис. осіб виявлено під час перетинання державного кордону в пунктах пропуску з фіктивними документами, що надають право для перетинання державного кордону в умовах воєнного стану.

Натепер військовозобов’язані (призовники, резервісти) за незаконне перетинання державного кордону можуть бути притягнуті тільки до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 204-1 КУпАП, проте це не має належного карального і превентивного впливу, оскільки кількість таких перетинань лише збільшується.

Якщо у 2021 році прикордонниками зафіксовано трохи більше 3 тис. незаконних перетинань, то у 2022 році таких правопорушень стало більше, ніж удвічі, у 2023 році їх майже 10 тис., у 2024 році їх понад 20 тисяч, а в першому кварталі поточного року затримано майже 4 678 осіб, що на 10% більше ніж за аналогічний період минулого року (4 539 осіб).

Автор: Наталя Мамченко

