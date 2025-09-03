Комитет убрал норму об обязанности прокурора обеспечить прибытие в суд свидетелей обвинения из законопроекта о штрафах за неуважение к суду

Правоохранительный комитет решил пересмотреть свое решение и убрать из законопроекта об обеспечении уважения к суду нормы об обязанности прокурора обеспечить явку в суд свидетелей обвинения и относительно запрета отводов судьям, которые рассматривают отвод другим судьям.

Верховная Рада вскоре рассмотрит в целом законопроект 11387 об обеспечении уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом.

При этом Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 29 августа решил пересмотреть поправки к этому законопроекту, которые ранее уже рекомендовал к принятию решением от 19 августа.

В решении комитета не говорится, какие именно нормы было решено убрать. Впрочем, «Судебно-юридическая газета» проанализировала обе редакции этого законопроекта ко второму чтению.

Как оказалось, 29 августа комитет решил исключить предложенное изменение в ч. 1 статьи 81 УПК (порядок решения вопроса об отводе), которым депутаты предлагали ввести запрет отвода судьи, который рассматривает заявление об отводе другому судье.

«В случае заявления отвода следственному судье или судье, который осуществляет судебное производство единолично, его рассматривает другой судья этого же суда, определенный в порядке, установленном ч. 3 статьи 35 этого Кодекса. Заявление отвода такому судье не допускается», было указано в изменениях.

По мнению инициаторов исключения, эта норма могла бы «привести к нарушению прав человека, в том числе права на справедливый суд». Поэтому, в конце концов, комитет ее убрал.

Вместе с тем, осталась норма, что заявление об отводе следственному судье или судье (судьям) рассматривается безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи такого заявления.

Также комитет убрал из финальной редакции изменение к статье 95 УПК, которую предлагалось дополнить обязанностью прокурора обеспечить прибытие в суд свидетелей обвинения, вызванных в судебное заседание.

Кроме того, из законопроекта исключили изменения к закону «О Национальной полиции», согласно которым привод должностного лица может осуществляться по процедурному решению Верховной Рады.

В остальном законопроект оставили без изменений.

Ранее «Судебно-юридическая газета» детально анализировала данный законопроект. В частности, будут повышены штрафы за проявление неуважения к суду. Также появится новая статья об ответственности за непринятие мер относительно определения суда о приводе.

Будет увеличено денежное взыскание за неявку по вызову.

Если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, который был в установленном этим Кодексом порядке вызван (в частности, имеется подтверждение получения им повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием другим путем), не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своей неявки, на него налагается денежное взыскание в размере:

от 1514 грн до 3028 грн – в случае неявки по вызову следователя, прокурора (сейчас от 757 грн до 1514 грн)

от 3028 грн до 12112 грн – в случае неявки по вызову следственного судьи, суда (сейчас 1514 – 6056 грн).

В статье 179 УПК повышается вдвое денежное взыскание в случае невыполнения подозреваемым, обвиняемым личного обязательства – от 1514 до 12 112 грн.

Аналогично вдвое в статье 180 УПК повышается размер денежных взысканий для поручителя в случае невыполнения поручителем взятых на себя обязательств.

Неявка в подготовительное заседание не будет препятствовать подготовке к судебному разбирательству.

Статья ст. 314 будет дополнена нормой о том, что не препятствует решению вопросов, связанных с подготовкой к судебному разбирательству (кроме случаев, предусмотренных законодательством), неявка в подготовительное судебное заседание прокурора, потерпевшего, его представителя и законного представителя, гражданского истца, его представителя и законного представителя, гражданского ответчика и его представителя, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, которые были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте заседания.

А в статье 315 предлагается установить, что участники судебного производства, которые не принимали участия в подготовительном судебном заседании, имеют право заявить ходатайства, предусмотренные пунктом 4 ч. 2 (об осуществлении судебного вызова определенных лиц в суд для допроса; истребовании определенных вещей или документов; осуществлении судебного разбирательства в закрытом судебном заседании), которые должны быть рассмотрены судом до начала судебного разбирательства.

Последствия неявки для прокуроров и адвокатов.

В статье 324 УПК, которая регулирует последствия неявки прокурора и защитника в суд, будет усилена норма об ответственности.

Так, сейчас она предусматривает, что если причина неявки является неуважительной, суд ставит вопрос об ответственности прокурора или адвоката, которые не прибыли, перед органами, которые по закону уполномочены привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Законодатели предлагают установить, что суд не просто «ставит», а «суд обязан поставить».

Следовательно, если причина неявки является неуважительной, суд будет обязан поставить вопрос об ответственности прокурора или адвоката перед КДКП или КДКА.

Также в другой редакции будет изложена ч. 2 ст. 324, которая сейчас предусматривает, что в случае невозможности дальнейшего участия прокурора в судебном производстве он заменяется другим в порядке, предусмотренном статьей 37 УПК.

В соответствии с изменениями, в случае повторной неявки без уважительных причин в судебное заседание прокурора, надлежащим образом уведомленного о дате, времени и месте судебного разбирательства, суд не позднее 72 часов сообщает о случае повторной неявки такого прокурора соответствующего руководителя органа прокуратуры для принятия мер организационного или дисциплинарного характера, а также орган, который по закону уполномочен привлекать его к дисциплинарной ответственности, для принятия мер по привлечению к дисциплинарной ответственности. Если дальнейшее участие прокурора в судебном производстве невозможно, он заменяется другим в порядке, предусмотренном статьей 37 УПК.

Автор: Наталя Мамченко

