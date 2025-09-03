Комітет прибрав норму про обов’язок прокурора забезпечити прибуття до суду свідків обвинувачення із законопроекту про штрафи за неповагу до суду

Правоохоронний комітет вирішив переглянути своє рішення і прибрати з законопроекту про забезпечення поваги до суду норми про обов’язок прокурора забезпечити явку до суду свідків обвинувачення та стосовно заборони відводів суддям, які розглядають відвід іншим суддям.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада незабаром розгляне в цілому законопроект 11387 щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом.

При цьому Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 29 серпня вирішив переглянути поправки до цього законопроекту, які раніше вже рекомендував до прийняття рішенням від 19 серпня.

У рішенні комітету не йдеться, які саме норми було вирішено прибрати. Втім, «Судово-юридична газета» проаналізувала обидві редакції цього законопроекту до другого читання.

Як виявилося, 29 серпня комітет вирішив виключити запропоновану зміну до ч. 1 статті 81 КПК (порядок вирішення питання про відвід), якою депутати пропонували увести заборону відводу судді, який розглядає заяву про відвід іншому судді.

«У разі заявлення відводу слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановленому ч. 3 статті 35 цього Кодексу. Заявлення відводу такому судді не допускається», було зазначено у змінах.

На думку ініціаторів виключення, ця норма могла б «призвести до порушення прав людини, в тому числі права на справедливий суд». Тож, врешті комітет її прибрав.

Разом з тим, лишилася норма, що заява про відвід слідчому судді або судді (суддям) розглядається невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання такої заяви.

Також комітет прибрав з фінальної редакції зміну до статті 95 КПК, яку пропонувалося доповнити обов’язком прокурора забезпечити прибуття до суду свідків обвинувачення, викликаних у судове засідання.

Крім того, з законопроекту виключили зміни до закону «Про Національну поліцію», відповідно до яких привід посадовця може здійснюватися за процедурним рішенням Верховної Ради.

В іншому законопроект лишили без змін.

Раніше «Судово-юридична газета» детально аналізувала даний законопроект. Зокрема, будуть підвищені штрафи за прояв неповаги до суду. Також з’явиться нова стаття про відповідальність за невжиття заходів щодо ухвали суду про привід.

Буде збільшено грошове стягнення за неприбуття на виклик.

Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

• від 1514 грн до 3028 грн– у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора (наразі від 757 грн до 1514 грн)

• від 3028 грн до 12112 грн– у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду (зараз 1514 – 6056 грн).

У статті 179 КПК підвищується вдвічі грошове стягнення у разі невиконання підозрюваним, обвинуваченим особистого зобов’язання – від 1514 до 12 112 грн.

Аналогічно вдвічі у статті 180 КПК підвищується розмір грошових стягнень для поручителя у разі невиконання поручителем взятих на себе зобов’язань.

Неприбуття у підготовче засідання не перешкоджатиме підготовці до судового розгляду

Стаття ст. 314 буде доповнена нормою про те, що не перешкоджає вирішенню питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду (крім випадків, передбачених законодавством), неприбуття у підготовче судове засідання прокурора, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце засідання.

А у статті 315 пропонується встановити, що учасники судового провадження, які не брали участі в підготовчому судовому засіданні, мають право заявити клопотання, передбачені пунктом 4 ч. 2 (про здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту; витребування певних речей чи документів; здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні), що мають бути розглянуті судом до початку судового розгляду.

Наслідки неприбуття для прокурорів та адвокатів

В статті 324 КПК, що регулює наслідки неприбуття прокурора і захисника до суду, буде посилена норма про відповідальність.

Так, наразі вона передбачає, що якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

Законодавці пропонують встановити, що суд не просто «порушує», а «суд зобов’язаний порушити».

Отже, якщо причина неприбуття є неповажною, суд буде зобов’язаний порушити питання про відповідальність прокурора або адвоката перед КДКП чи КДКА.

Також в іншій редакції буде викладена ч. 2 ст. 324, яка зараз передбачає, що разі неможливості подальшої участі прокурора в судовому провадженні він замінюється іншим у порядку, передбаченому статтею 37 КПК.

Відповідно до змін у разі повторного неприбуття без поважних причин у судове засідання прокурора, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, суд не пізніше 72 годин повідомляє про випадок повторної неявки такого прокурора відповідного керівника органу прокуратури для вжиття заходів організаційного або дисциплінарного характеру, а також орган, що згідно із законом уповноважений притягати його до дисциплінарної відповідальності, для вжиття заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності. Якщо подальша участь прокурора в судовому провадженні неможлива, він замінюється іншим у порядку, передбаченому статтею 37 КПК.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.