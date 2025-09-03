ГУР включили в субъекты государственной авиации — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13385, который внесла группа народных депутатов во главе с Федором Вениславским, о причислении Главного управления разведки к субъектам государственной авиации.
Как отмечают авторы, Главное управление разведки Минобороны (ГУР) имеет воздушные суда, а также воинские части, которые их эксплуатируют, с целью выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны.
Сейчас ГУР не является отдельным субъектом государственной авиации, но, учитывая специфику выполнения задач и функций, должно быть включено в ее состав.
Следовательно, законопроект разработан с целью включения ГУР в отдельные субъекты государственной авиации.
Так, государственная авиация, согласно Воздушному кодексу, использует воздушные суда с целью обеспечения национальной безопасности и обороны государства и защиты населения, что возлагается на ВСУ, другие военные формирования, Национальную полицию Украины, ГСЧС, органы охраны государственной границы, таможенные органы.
В то же время, авиационные части и подразделения разведывательного органа Министерства обороны также выполняют разнообразные задачи, в основном полеты во исполнение возложенных на него задач и осуществления функций, определенных Законом Украины «О разведке».
Изменениями в Воздушный кодекс предусматривается:
