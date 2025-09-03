ГУР включили в субъекты государственной авиации — Рада приняла закон

Народные депутаты проголосовали в целом за законопроект Федора Вениславского.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13385, который внесла группа народных депутатов во главе с Федором Вениславским, о причислении Главного управления разведки к субъектам государственной авиации.

Как отмечают авторы, Главное управление разведки Минобороны (ГУР) имеет воздушные суда, а также воинские части, которые их эксплуатируют, с целью выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Сейчас ГУР не является отдельным субъектом государственной авиации, но, учитывая специфику выполнения задач и функций, должно быть включено в ее состав.

Следовательно, законопроект разработан с целью включения ГУР в отдельные субъекты государственной авиации.

Так, государственная авиация, согласно Воздушному кодексу, использует воздушные суда с целью обеспечения национальной безопасности и обороны государства и защиты населения, что возлагается на ВСУ, другие военные формирования, Национальную полицию Украины, ГСЧС, органы охраны государственной границы, таможенные органы.

В то же время, авиационные части и подразделения разведывательного органа Министерства обороны также выполняют разнообразные задачи, в основном полеты во исполнение возложенных на него задач и осуществления функций, определенных Законом Украины «О разведке».

Изменениями в Воздушный кодекс предусматривается:

включить разведывательный орган Министерства обороны в субъекты государственной авиации наряду с другими субъектами, которые относятся к сектору безопасности и обороны;

унормировать государственное регулирование деятельности в области государственной авиации в ГУР с учетом требований Закона Украины «О разведке».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.