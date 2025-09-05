Нотариусы будут подавать данные налоговой о удостоверенных договорах купли-продажи по новым правилам — подписан закон

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс относительно порядка подачи нотариусами информации в контролирующие органы о удостоверенных договорах.

Президент 2 сентября подписал Закон №4536-IX от 16 июля 2025 года, который вносит изменения в Налоговый кодекс, в частности относительно порядка подачи нотариусами информации в контролирующие органы о удостоверенных договорах и свидетельствах. Эти изменения касаются информации по договорам купли-продажи, мены, дарения и выдачи свидетельств о праве на наследство.

Изменения вступят в силу 1 января 2026 года.

Дифференциация сроков подачи отчетности

Закон вводит разные сроки подачи информации для государственных и частных нотариусов:

Государственные нотариусы (государственные нотариальные конторы) обязаны подавать в контролирующие органы информацию ежемесячно, как это было и раньше.

Частные нотариусы теперь будут подавать отчетность ежеквартально, но с обязательной разбивкой данных по месяцам отчетного квартала.

Эти изменения касаются:

Договоров купли-продажи (мены) между физическими лицами

Выдачи свидетельств о праве на наследство и удостоверения договоров дарения

Например, в соответствии с новым абзацем 2 пункта 172.4 статьи 172 НК, частные нотариусы будут подавать информацию о удостоверенных договорах купли-продажи или мены ежеквартально, детализируя данные по месяцам. Аналогичные требования применяются к договорам дарения и свидетельствам о наследстве (абзац 1 пункта 174.4 статьи 174 НК).

До вступления в силу изменений все нотариусы (и государственные, и частные) подают отчетность ежемесячно. Новая норма уменьшает частоту подачи отчетов для частных нотариусов, но требует детализации данных по месяцам в пределах квартала.

Изменения не влияют на содержание информации, которую нотариусы подают в контролирующие органы. Как и раньше, она включает:

Сведения о удостоверенных договорах купли-продажи, мены, дарения или свидетельствах о праве на наследство.

Цену (стоимость) каждого договора.

Сумму уплаченного налога в разрезе каждого договора.

Эти данные подаются в форме налогового расчета, предусмотренного подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 НК.

Закон уточняет, что отчетность должна соответствовать установленной форме и подаваться в контролирующий орган по месту нахождения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса.

Изменения для субъектов хозяйствования, заключающих биржевые сделки

Закон также уточняет порядок подачи отчетности субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги по заключению биржевых сделок или участвуют в их заключении (пункт 7 раздела I, изменения в пункт 173.4 статьи 173 НК). В частности:

Юридические лица подают налоговый расчет ежемесячно.

Физические лица – предприниматели – ежеквартально.

Эти субъекты сообщают о сумме дохода и уплаченного налога по сделкам, касающимся движимого имущества, при наличии оценочной стоимости и документа об уплате налога.

По сравнению с действующей нормой, где все субъекты подавали отчетность ежемесячно, новая редакция дифференцирует сроки для ФОП, что соответствует общей логике Закона относительно квартальной отчетности для этой категории.

Общие изменения в отчетности налоговых агентов

Изменения к подпункту "б" пункта 176.2 статьи 176 НК устанавливают, что:

Налоговые агенты, которые являются ФОП или лицами с независимой профессиональной деятельностью, подают налоговый расчет сумм доходов физических лиц и единого взноса ежеквартально (с разбивкой по месяцам).

Другие налоговые агенты (в частности государственные нотариусы) подают отчетность ежемесячно.

Дата вступления в силу

Изменения к статьям 172, 173, 174, 176 НК вступают в силу с 1 января 2026 года (пункт 1 раздела II Закона).

Таким образом, основное изменение для нотариусов по Закону №4536-IX заключается в дифференциации сроков подачи отчетности: государственные нотариусы продолжают отчитываться ежемесячно, тогда как частные нотариусы переходят на квартальную отчетность с разбивкой данных по месяцам. Это касается договоров купли-продажи, мены, дарения и свидетельств о праве на наследство. Изменения уменьшают частоту подачи отчетов для частных нотариусов, но сохраняют требование детализации информации. Нотариусам стоит подготовиться к новым правилам, обновив внутренние процессы учета и отчетности до 1 января 2026 года.

Автор: Наталя Мамченко

