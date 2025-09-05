Нотариусы будут подавать данные налоговой о удостоверенных договорах купли-продажи по новым правилам — подписан закон

Президент 2 сентября подписал Закон №4536-IX от 16 июля 2025 года, который вносит изменения в Налоговый кодекс, в частности относительно порядка подачи нотариусами информации в контролирующие органы о удостоверенных договорах и свидетельствах. Эти изменения касаются информации по договорам купли-продажи, мены, дарения и выдачи свидетельств о праве на наследство.
Изменения вступят в силу 1 января 2026 года.
Закон вводит разные сроки подачи информации для государственных и частных нотариусов:
Эти изменения касаются:
Например, в соответствии с новым абзацем 2 пункта 172.4 статьи 172 НК, частные нотариусы будут подавать информацию о удостоверенных договорах купли-продажи или мены ежеквартально, детализируя данные по месяцам. Аналогичные требования применяются к договорам дарения и свидетельствам о наследстве (абзац 1 пункта 174.4 статьи 174 НК).
До вступления в силу изменений все нотариусы (и государственные, и частные) подают отчетность ежемесячно. Новая норма уменьшает частоту подачи отчетов для частных нотариусов, но требует детализации данных по месяцам в пределах квартала.
Изменения не влияют на содержание информации, которую нотариусы подают в контролирующие органы. Как и раньше, она включает:
Эти данные подаются в форме налогового расчета, предусмотренного подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 НК.
Закон уточняет, что отчетность должна соответствовать установленной форме и подаваться в контролирующий орган по месту нахождения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса.
Закон также уточняет порядок подачи отчетности субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги по заключению биржевых сделок или участвуют в их заключении (пункт 7 раздела I, изменения в пункт 173.4 статьи 173 НК). В частности:
Эти субъекты сообщают о сумме дохода и уплаченного налога по сделкам, касающимся движимого имущества, при наличии оценочной стоимости и документа об уплате налога.
По сравнению с действующей нормой, где все субъекты подавали отчетность ежемесячно, новая редакция дифференцирует сроки для ФОП, что соответствует общей логике Закона относительно квартальной отчетности для этой категории.
Изменения к подпункту "б" пункта 176.2 статьи 176 НК устанавливают, что:
Изменения к статьям 172, 173, 174, 176 НК вступают в силу с 1 января 2026 года (пункт 1 раздела II Закона).
Таким образом, основное изменение для нотариусов по Закону №4536-IX заключается в дифференциации сроков подачи отчетности: государственные нотариусы продолжают отчитываться ежемесячно, тогда как частные нотариусы переходят на квартальную отчетность с разбивкой данных по месяцам. Это касается договоров купли-продажи, мены, дарения и свидетельств о праве на наследство. Изменения уменьшают частоту подачи отчетов для частных нотариусов, но сохраняют требование детализации информации. Нотариусам стоит подготовиться к новым правилам, обновив внутренние процессы учета и отчетности до 1 января 2026 года.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.