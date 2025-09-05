Нотаріуси будуть подавати дані податковій про посвідчені договори купівлі-продажу за новими правилами — підписано закон

Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів про посвідчені договори.

Президент 2 вересня підписав Закон №4536-IX від 16 липня 2025 року, який вносить зміни до Податкового кодексу, зокрема щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів про посвідчені договори та свідоцтва. Ці зміни стосуються інформації за договорами купівлі-продажу, міни, дарування та видачі свідоцтв про право на спадщину.

Зміни набудуть сили 1 січня 2026 року.

Диференціація строків подання звітності

Закон запроваджує різні строки подання інформації для державних і приватних нотаріусів:

Державні нотаріуси (державні нотаріальні контори) зобов’язані подавати до контролюючих органів інформацію щомісяця, як це було й раніше.

Приватні нотаріуси тепер подаватимуть звітність щокварталу, але з обов’язковою розбивкою даних по місяцях звітного кварталу.

Ці зміни стосуються:

Договорів купівлі-продажу (міни) між фізичними особами

Видачі свідоцтв про право на спадщину та посвідчення договорів дарування

Наприклад, відповідно до нового абзацу 2 пункту 172.4 статті 172 ПК, приватні нотаріуси подаватимуть інформацію про посвідчені договори купівлі-продажу чи міни щокварталу, деталізуючи дані по місяцях. Аналогічні вимоги застосовуються до договорів дарування та свідоцтв про спадщину (абзац 1 пункту 174.4 статті 174 ПК).

До вступу в силу змін усі нотаріуси (і державні, і приватні) подають звітність щомісяця. Нова норма зменшує частоту подання звітів для приватних нотаріусів, але вимагає деталізації даних по місяцях у межах кварталу.

Зміни не впливають на зміст інформації, яку нотаріуси подають до контролюючих органів. Як і раніше, вона включає:

Відомості про посвідчені договори купівлі-продажу, міни, дарування або свідоцтва про право на спадщину.

Ціну (вартість) кожного договору.

Суму сплаченого податку у розрізі кожного договору.

Ці дані подаються у формі податкового розрахунку, передбаченого підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 ПК.

Закон уточнює, що звітність має відповідати встановленій формі та подаватися до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

Зміни для суб’єктів господарювання, що укладають біржові угоди

Закон також уточнює порядок подання звітності суб’єктами господарювання, які надають послуги з укладення біржових угод або беруть участь у їх укладенні (пункт 7 розділу I, зміни до пункту 173.4 статті 173 ПК). Зокрема:

Юридичні особи подають податковий розрахунок щомісяця.

Фізичні особи – підприємці – щокварталу.

Ці суб’єкти повідомляють про суму доходу та сплаченого податку за угодами, що стосуються рухомого майна, за наявності оціночної вартості та документа про сплату податку.

У порівнянні з чинною нормою, де всі суб’єкти подавали звітність щомісяця, нова редакція диференціює строки для ФОП, що відповідає загальній логіці Закону щодо квартальної звітності для цієї категорії.

Загальні зміни у звітності податкових агентів

Зміни до підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 ПК встановлюють, що:

Податкові агенти, які є ФОП або особами з незалежною професійною діяльністю, подають податковий розрахунок сум доходів фізичних осіб та єдиного внеску щокварталу (з розбивкою по місяцях).

Інші податкові агенти (зокрема державні нотаріуси) подають звітність щомісяця.

Дата набуття чинності

Зміни до статей 172, 173, 174, 176 ПК набувають чинності з 1 січня 2026 року (пункт 1 розділу II Закону).

Отже, основна зміна для нотаріусів за Законом №4536-IX полягає у диференціації строків подання звітності: державні нотаріуси продовжують звітувати щомісяця, тоді як приватні нотаріуси переходять на квартальну звітність із розбивкою даних по місяцях. Це стосується договорів купівлі-продажу, міни, дарування та свідоцтв про право на спадщину. Зміни зменшують частоту подання звітів для приватних нотаріусів, але зберігають вимогу деталізації інформації. Нотаріусам варто підготуватися до нових правил, оновивши внутрішні процеси обліку та звітності до 1 січня 2026 року.

Автор: Наталя Мамченко

