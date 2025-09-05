Военнослужащих не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает, что за военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию за основу законопроект 13452, согласно которому военнослужащих не смогут освободить от административной ответственности по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества, нарушение правил несения боевого дежурства, распитие алкогольных напитков и другие нарушения, предусмотренные главой 13-Б КУоАП.

Так, в статью 22 КУоАП, которая устанавливает возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения, предлагается добавить норму, согласно которой положения этой статьи 22 не применяются к военным административным правонарушениям, предусмотренным главой 13-Б КУоАП, совершенным во время действия военного положения.

Также предлагается увеличить до одного года срок для наложения административного взыскания за совершение военных административных правонарушений, предусмотренных главой 13-Б КУоАП, совершенных в условиях военного положения.

Сейчас частью 2 статьи 38 КУоАП предусмотрено, что взыскание, в том числе за совершение военных административных правонарушений во время действия военного положения, может быть наложено не позднее чем через 3 месяца со дня совершения правонарушения.

«Указанное, в отдельных случаях приводит к избеганию административной ответственности за совершение военных административных правонарушений во время действия военного положения, что в свою очередь не способствует поддержанию надлежащего уровня правопорядка в подразделениях и воинских частях и нивелирует принцип неотвратимости справедливого наказания», считают депутаты.

Кроме того, как сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект 13452 предусматривает, что за совершение военнослужащим неповиновения, то есть отказ выполнить приказ командира, а также другое умышленное невыполнение приказа, суд не сможет назначить более мягкое наказание, нежели от 5 до 10 лет тюрьмы, или наказание с испытательным сроком. Хотя члены комитета и рекомендовали исключить определенные нормы, законопроекты принимаются за основу в том виде, в котором они внесены, а поправки возможны только на стадии второго чтения.

Ранее Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова указала, что такие изменения лишат суды возможности при вынесении приговора учесть все обстоятельства, фактически превращая судей в статистов.

Автор: Наталя Мамченко

