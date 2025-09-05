Практика судів
Військових не зможуть звільнити по малозначності за необережне пошкодження військового майна – комітет рекомендував законопроект

15:01, 5 вересня 2025
Законопроект передбачає, що за військові адміністративні правопорушення не зможуть звільнити по малозначності.
Військових не зможуть звільнити по малозначності за необережне пошкодження військового майна – комітет рекомендував законопроект
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував до прийняття за основу законопроект 13452, за яким військовослужбовців не зможуть звільнити від адміністративної відповідальності по малозначності за необережне пошкодження військового майна, порушення правил несення бойового чергування, розпивання алкогольних напоїв та інші порушення, передбачені главою 13-Б КУпАП.

Так, у статті 22 КУпАП, яка встановлює можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення, пропонується додати норму, відповідно до якої положення цієї статті 22 не застосовуються до військових адміністративних правопорушень, передбачених главою 13-Б КУпАП, вчинених під час дії воєнного стану.

Також пропонується збільшити до одного року строк для накладення адміністративного стягнення за вчинення військових адміністративних правопорушень, передбачених главою 13-Б КУпАП, вчинених в умовах воєнного стану.

Наразі частиною 2 статті 38 КУпАП передбачено, що стягнення, у тому числі за вчинення військових адміністративних правопорушень під час дії воєнного стану може бути накладено не пізніш як через 3 місяці з дня вчинення правопорушення.

«Зазначене, в окремих випадках призводить до уникнення від адміністративної відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень під час дії воєнного стану, що в свою чергу не сприяє підтриманню належного рівня правопорядку у підрозділах та військових частинах та нівелює принцип невідворотності справедливого покарання», вважають депутати.

Крім того, як повідомляла «Судово-юридична газета», законопроект 13452 передбачає, що за вчинення військовослужбовцем непокори, тобто відмову виконати наказ командира, а також інше умисне невиконання наказу, суд не зможе призначити більш м’яке покарання, аніж від 5 до 10 років в’язниці, або покарання з іспитовим строком. Хоча члени комітету і рекомендували виключити певні норми, законопроекти приймаються за основу у тому вигляді, в якому вони внесені, а поправки можливі лише на стадії другого читання.

Раніше Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова вказала, що такі зміни позбавлять суди можливості під час винесення вироку врахувати всі обставини, фактично перетворюючи суддів на статистів.

Автор: Наталя Мамченко

Верховна Рада України законопроект військові військовослужбовці

