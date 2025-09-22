Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности нормы бюджета за 2024 год о расчете окладов прокуроров, исходя из «особого» прожиточного минимума в 1600 грн

КСУ в сентябре 2025 года начал рассматривать дело относительно конституционности нормы закона о бюджете за 2024 год, по которой оклады прокуроров считали, исходя из «особого» прожиточного минимума в 1600 грн.

Второй сенат Конституционного Суда 17 сентября 2025 года начал рассмотрение дела относительно конституционности предписания Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» о применении особого «замороженного» прожиточного минимума в 1600 грн для расчета окладов прокуроров.

В то же время, как писала «Судебно-юридическая газета», недавно, 13 сентября вступили в силу изменения в закон о бюджете на 2025 год, по которым прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров повысили с 1600 грн до 2102 грн — с 1 августа 2025 года (законопроект 13439-3). После вступления в силу закона «голый» должностной оклад в окружной прокуратуре будет составлять не 40 тысяч грн, а 52 550 грн.

Впрочем, одновременно этим законом установили, что в 2025 году эти положения о повышении размера прожиточного минимума не являются основанием для пересмотра (перерасчета) ранее назначенных пенсий прокурорам и выдачи органами прокуратуры справок о размере заработной платы (денежного обеспечения), которая учитывается для перерасчета пенсии.

Что рассматривает КСУ

Итак, КСУ начал рассмотрение дела по конституционной жалобе Николая Биляка.

Судья КСУ-докладчик по делу Олег Первомайский отметил, что предметом конституционного контроля является абзац 7 статьи 7 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» №3460–ІХ в части установления прожиточного минимума, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, в размере 1600 грн.

По мнению автора ходатайства, оспариваемые предписания являются дискриминационными, вследствие применения их судами нарушены его конституционные права на социальную защиту и собственность, а также «ограничено право на получение законно начисленных пенсионных выплат».

Николай Биляк обратился в Волынский окружной административный суд с иском к государству Украина в лице Волынской областной прокуратуры о признании противоправными действий по отказу в выдаче справки о составляющих зарплаты по состоянию на 1 января 2024 года для перерасчета назначенной ему пенсии; обязательстве выдать справку о размере заработной платы (денежного обеспечения), которая учитывается для перерасчета назначенной пенсии, по состоянию на 1 января 2024 года по соответствующей должности первого заместителя Луцкой окружной прокуратуры с должностным окладом, определенным от прожиточного минимума для трудоспособных лиц в размере 3028 грн, и всеми другими составляющими, которые рассчитываются от этого должностного оклада, включая премию и надбавку за классный чин согласно специальным законам «О прокуратуре», «О прожиточном минимуме», Бюджетному кодексу и т. д.

Волынский окружной административный суд решением от 1 мая 2024 года, которое Восьмой апелляционный административный суд постановлением от 18 сентября 2024 года оставил без изменений, отказал Биляку в удовлетворении его исковых требований. Верховный Суд также отказал заявителю в открытии кассационного производства.

Николай Биляк повторно обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, по результатам рассмотрения которой Верховный Суд определением от 25 ноября 2024 года отказал в открытии кассационного производства.

Олег Первомайский также сообщил, что для обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия КСУ обоснованного решения, в частности, были направлены запросы относительно формирования юридической позиции или научного мнения к Президенту Украины, главе Верховной Рады, Тренинговому центру прокуроров Украины, к ряду научных учреждений и заведений высшего образования. О содержании ответов будет проинформировано судей на закрытой части пленарного заседания Второго сената, отметил судья.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в приложениях к законопроекту 14000 о Госбюджете на 2026 год указывает на высокую вероятность роста в 2025 году объема обязательств Пенсионного фонда, связанных с погашением задолженности по пенсионным выплатам по решениям суда в связи с необходимостью осуществления расходов на текущие выплаты, а также по ретроспективным решениям.

По состоянию на 1.08.2025 учитывается 768 тысяч ретроспективных решений суда, на исполнение которых за счет средств государственного бюджета необходимо выплатить 85,6 млрд грн.

Также напомним, что в меморандуме с МВФ Украина записала предложение о том, что признание КСУ нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента неконституционным, или утратившим силу, не восстанавливает действие нормативно-правового акта или его отдельного структурного элемента, действовавшего ранее. Соответствующий законопроект 12165, как писала «Судебно-юридическая газета», уже зарегистрировала в парламенте Галина Третьякова.

Автор: Наталя Мамченко

