Если у свидетеля отобрали образцы почерка до того, как он стал обвиняемым, это не основание для признания заключения экспертизы недопустимым доказательством, при условии разъяснения прав – Верховный Суд

Осужденный указывал, что заключение судебно-почерковедческой экспертизы является недопустимым доказательством, поскольку на момент отобрания образцов его подписи и почерка он находился в статусе свидетеля.

Отобрание образцов подписи и почерка у лица (обвиняемого), которое на момент совершения процессуального действия имело статус свидетеля, не является основанием для признания заключения почерковедческой экспертизы недопустимым доказательством, если лицу были разъяснены его права, предусмотренные статьями 65 и 66 УПК. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда по делу №385/1724/17 в постановлении от 31 июля 2025 года.

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 366 УК, и признали его невиновным по ч. 2 ст. 364 УК и оправдали на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК.

В кассационной жалобе осужденный указывает, что заключение судебно-почерковедческой экспертизы является ненадлежащим и недопустимым доказательством, поскольку процедура отобрания свободных и экспериментальных образцов его подписи и почерка произошла с нарушением его права на защиту, так как он во время отобрания у него этих образцов согласно постановлению следователя находился в статусе свидетеля.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

КУС ВС указал, что суд апелляционной инстанции отметил, что при отобрании образцов подписи и почерка осужденному разъяснены нормы статей 65 и 66 УПК, которые регулируют вопросы участия в уголовном производстве именно свидетеля, его прав и обязанностей, что, как правило, в большинстве случаев в уголовных производствах следователи объявляют постановление об отборе образцов подписей и почерка после допроса свидетеля (или подозреваемого).

То есть, заблаговременно (в повестке) не сообщается о том, что у свидетеля (или подозреваемого), кроме проведения допроса, еще и будут отбирать экспериментальные образцы.

Поэтому лицо, которое вызвано для допроса в качестве свидетеля (или подозреваемого), и в прошлом подписывало или заполняло документы, имеющие значение для установления истины в уголовном производстве, должно быть осведомлено и подготовлено к возможному отбору образцов, а поэтому апелляционный суд пришел к выводу о том, что указанные утверждения не могут быть основанием для признания доказательств недопустимыми.

Давая оценку доводам кассационной жалобы в этой части, коллегия судей ККС отметила, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 66 УПК свидетель имеет право пользоваться во время дачи показаний и участия в проведении других процессуальных действий правовой помощью адвоката, полномочия которого подтверждаются согласно положениям ст. 50 этого Кодекса. Материалы производства не содержат данных о том, что указанное право не было разъяснено осужденному, как свидетелю.

Также отсутствуют данные о том, что он был лишен возможности реализовать такое право, в том числе во время отобрания экспериментальных образцов. А потому доводы в этой части не свидетельствуют о наличии существенного нарушения УПК.

Автор: Наталя Мамченко

