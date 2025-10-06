Военнообязанные, которые не состоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, смогут забронироваться на критически важных предприятиях

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять в целом законопроект о бронировании мужчин, которые не состоят на учете в ТЦК, на критически важных предприятиях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал парламенту принять во втором чтении как закон законопроект 13335, который позволяет забронировать на критически важных предприятиях военнообязанных мужчин, которые игнорировали требования воинского учета – в частности тех, кто вообще не состоит на учете в ТЦК. Инициаторами законопроекта выступили Давид Арахамия, Александр Завитневич, Галина Янченко, Роман Костенко и Юрий Здебский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект парламент принял в первом чтении 3 сентября с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению.

Суть заключается в том, что также подлежат бронированию на критически важных предприятиях, в учреждениях и организациях военнообязанные лица:

у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены воинско-учетные документы,

или которые вообще не состоят на воинском учете,

или которые не уточнили персональные данные,

либо находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

При этом они бронируются независимо от количества забронированных на этом предприятии, в учреждении или организации на срок, который не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора, и такое бронирование военнообязанному работнику предоставляется не более одного раза в один календарный год.

Как отметило ГЮУ ВР, указанная категория военнообязанных фактически является лицами, нарушившими законодательство, и, как следствие, в отношении таких лиц должен рассматриваться вопрос о привлечении к административной (статьи 210, 210-1 КУоАП) или уголовной (статья 337 УК) ответственности.

«При таком законодательном подходе, когда законом «разрешается» как исключение для предприятий, учреждений, организаций, которые являются критически важными, принимать на работу и соответственно бронировать таких лиц, прием которых на другие предприятия, учреждения, организации в соответствии с законом не может быть осуществлен, поскольку это будет нарушением законодательства, произойдет определенное нивелирование роли юридической ответственности за указанные правонарушения.

Такой механизм «специальной амнистии» нивелирует гарантированный статьей 24 Конституции Украины принцип равенства перед законом.

Кроме того, положение о том, что бронирование таким военнообязанным предоставляется не более одного раза на один календарный год, позволяет применять его к определенному военнообязанному ежегодно в случае завершения указанного срока бронирования (45 календарных дней) в предыдущем календарном году», – подчеркнуло ГЮУ ВР.

Также законодатели предлагают установить, что срок испытания для таких лиц при приеме на работу не может превышать 45 дней. Кроме того, допускается увольнение военнообязанного работника по инициативе работодателя, если он в течение срока бронирования не привел свои воинско-учетные документы в соответствие с требованиями.

«Стоит отметить, что срок испытания при приеме на работу не может связываться с периодом, необходимым для устранения нарушений правил воинского учета, поскольку испытание устанавливается с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Увольнение работника в период испытания возможно лишь в случае несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе, а не в связи с неприведением своих воинско-учетных документов в соответствие с требованиями законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Кроме того, предлагаемое проектом бронирование на период испытания (до 45 календарных дней) не является достаточно эффективным способом решения проблемы дефицита кадров, поскольку если работник не приведет свои воинско-учетные документы в соответствие с требованиями законодательства, работодатель должен его уволить и теряет право на дальнейшее его трудоустройство», – подчеркнули в ГЮУ.

Чем объясняют депутаты

Как писала «Судебно-юридическая газета», при принятии законопроекта в первом чтении один из соинициаторов, народный депутат от фракции «Голос» Роман Костенко указал, что нужно говорить не только о бронировании, но и об усилении мобилизации для других категорий лиц.

В целом тогда законопроект поддержало значительное количество депутатов из разных фракций – 283. Во время обсуждения они объяснили, чем обусловлены такие изменения.

Так, соинициатор законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Галина Янченко отметила, что «закрывать глаза на острый кадровый голод в ОПК именно тогда, когда страна нуждается в большем количестве оружия, – это равносильно диверсии. Особенно когда инженеров, которые пришли делать дроны или боеприпасы, забирают у ворот их предприятий ТЦК, пока они не успели забронироваться. А без обновления данных и прохождения ВВК забронироваться невозможно».

Со своей стороны, народный депутат из фракции «Голос» Роман Костенко указал, что «такие законопроекты мы должны были принимать в первую очередь еще в начале полномасштабного вторжения».

«То, что мы сейчас это делаем, – это результат отсутствия взаимодействия между Минобороны и тогдашним Министерством стратегических отраслей, когда Минобороны говорит, да даже не говорит что-то о мобилизации, но не знает, чем солдату нужно стрелять, или нужны ли нам инженеры, и что людей, которые сейчас прячутся, можно было бы просто на уровне министерств решить.

Мы его поддерживаем, но еще мы должны говорить не только о бронировании здесь в зале, но и об усилении мобилизации. Потому что мы скоро придем к тому, что забронируем просто всех», – добавил Роман Костенко.

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Степан Кубив отметил, что «этот законопроект открывает возможности для привлечения работников с проблемным воинским учетом на критически важные объекты, без которых процесс производства может быть нарушен».

Со своей стороны, народный депутат от «Батькивщины» Вадим Ивченко отметил, что «этот законопроект для тех, кто в розыске. Этот законопроект для тех, кто не обновил свои учетные данные. Этот законопроект для тех, кто не прошел ВВК. Эти люди не работают на экономику, они не работают ни на одном предприятии, они не помогают Вооруженным Силам, они не на фронте. Они нигде».

«Поэтому я приветствую инициативу, которая поможет включить этих людей, а у многих из них есть нишевые специальности для многих предприятий, и не только предприятий ВПК. Они нужны на предприятиях. Вернуть их в экономику для того, чтобы они платили налоги, для того, чтобы они обновили свои учетные данные, для того, чтобы они прошли ВВК.

Это поможет и Вооруженным Силам, и ТЦК в «Обереге» увидеть этих людей. С другой стороны, как сказали мои коллеги, это поможет оборонно-промышленному комплексу, сотням предприятий, которые нуждаются в рабочих руках, сотням предприятий в агросекторе, которые нуждаются в квалифицированных людях», – подчеркнул Ивченко.

В какой редакции предлагает комитет

Итак, законопроектом в финальной редакции предлагается в пункте 4 ч. 1 статьи 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» установить, что бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу на предприятиях, в учреждениях и организациях, являющихся критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками.

Бронированию также подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, независимо от количества забронированных, которые являются критически важными, у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены воинско-учетные документы, и/или которые не состоят на воинском учете, и/или которые не уточнили персональные данные, и/или которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Срок бронирования таких военнообязанных работников не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора. При этом бронирование предоставляется такому военнообязанному работнику не более одного раза в один календарный год.

В случае устранения таким военнообязанным работником в течение срока бронирования нарушений правил воинского учета, такой работник подлежит бронированию на общих основаниях.

Бронирование таких военнообязанных не освобождает их от установленной законом ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, устанавливаются Кабмином.

В Законе «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» статью 2 дополнят частью 3, согласно которой при заключении трудового договора с военнообязанными работниками на предприятиях, в учреждениях и организациях, являющихся критически важными, срок испытания при приеме на работу не может превышать 45 календарных дней для любой категории работников.

Такие предприятия, учреждения и организации имеют право заключать трудовые договоры с военнообязанными работниками, у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены воинско-учетные документы и/или которые не состоят на воинском учете, и/или которые не уточнили персональные данные, и/или которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовки и мобилизации, на период прохождения срока испытания при приеме на работу, что не является нарушением должностными лицами законодательства.

Статью 5 дополнят частью 4, согласно которой в период действия военного положения допускается увольнение военнообязанного работника, принятого на работу на предприятие, в учреждение или организацию, являющиеся критически важными, по инициативе работодателя, если он в течение срока бронирования в 45 дней не привел свои воинско-учетные документы в соответствие с требованиями законодательства.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.