Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

21:27, 8 октября 2025
То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 16 января 2026 года вступит в силу закон 4502-ІХ о множественном гражданстве. Почти все ключевые вопросы относительно множественного гражданства не урегулированы самим законом, а будут регулироваться отдельными подзаконными актами чиновников.

Закон не содержит ответа на вопросы, с какими странами возможно множественное гражданство, как быть с воинской обязанностью, социальным и пенсионным обеспечением лиц, имеющих несколько паспортов.

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что «легальным» основанием пребывания в множественном гражданстве будет приобретение гражданином Украины гражданства государства из списка Кабмина. Аналогичное правило будет работать и в отношении иностранцев, желающих получить украинский паспорт.

Поскольку для этого не потребуются изменения в закон, Кабмин сможет по своему усмотрению в любой момент изменить перечень таких стран, что не добавляет правовой определенности.

Кабмин 8 октября определил критерии, по которым будет формировать этот перечень «разрешенных» стран, чьи граждане могут получить гражданство Украины в упрощенном порядке, и наоборот – с которыми украинский гражданин может иметь паспорт нескольких стран.

Итак, перечень будет составлять МИД, исходя из таких критериев, как членство государства в ЕС, применение санкций за вооруженную агрессию против Украины, членство государства в Группе семи (G7), поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, позиция государства при голосовании за резолюции в международных организаций, финансовая поддержка Украины, уровень и перспективы развития двусторонних отношений или другие критерии, которые могут иметь существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.

Очевидно, уровень поддержки Украины отдельными государствами может меняться, например, в случае смены политического руководства в таких странах.

В этом случае возникает вопрос относительно стабильности правил для украинских граждан, если сегодня они могут легально иметь другой паспорт, а завтра, после изменения позиции – Кабмин исключит страну из своего перечня.

Соответственно, будет возникать вопрос относительно избирательных прав, пенсионного обеспечения и т.д.

Напомним, в июле Владимир Зеленский очертил приблизительный перечень таких стран.

«Постепенно будем определять круг стран, с которыми будут открываться соответствующие процедуры. Это прежде всего такие страны, как Германия, Польша, Чехия, государства Балтии. А дальше – соответствующие консультации с премьер-министром Украины, министром иностранных дел и с господином спикером», – сказал он. Тогда Зеленский подчеркнул, что дальше нужно думать и о Канаде, о других странах, где много украинцев и где так Украину сильно поддерживают. «Это также важный аспект – какие страны традиционно с нами, традиционно нас поддерживают, теплые к украинцам и важные для Украины», – заявил он.

Автор: Наталя Мамченко

