Минюст попросил Верховную Раду «разморозить» уровень зарплаты судебных экспертов в проекте бюджета на 2026 год

Зарплата судебных экспертов уже 7-й год «замораживается» законом о госбюджете – Минюст попросил либо «разморозить» норму, чтобы зарплата экспертов НИУСЭ Минюста составляла около 94 тысяч грн, либо поднять ее до среднего уровня других экспертных учреждений – 60 тысяч грн.

Министерство юстиции предупредило, что законопроект 14000 о государственном бюджете на 2026 год содержит угрозы для нормального функционирования научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз Минюста. Об этом говорится в заключении, которое ведомство за подписью министра юстиции Германа Галущенко направило в комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Так, научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз Министерства юстиции (НИУСЭ Минюста) ежегодно проводят около 80% судебных экспертиз в уголовных производствах, в том числе по резонансным делам, расследуемым Генпрокуратурой, СБУ, НАБУ, Государственным бюро расследований и Нацполицией и, как указывает Минюст, являются единственными государственными специализированными учреждениями, которые соответствуют принципу независимости судебно-экспертной деятельности.

В то же время согласно законопроекту 14000 расходы общего фонда госбюджета по программе «Проведение судебной экспертизы и разработка методики проведения судебных экспертиз» предусматривают среднюю заработную плату одного эксперта НИУСЭ Минюста на 2026 год на уровне около 38 400 грн.

«В то время как в соответствии с ч. 2 статьи 18 Закона «О судебной экспертизе» заработная плата экспертов НИУСЭ Минюста должна составлять около 94 000 грн.

Однако на протяжении семи лет действие указанной статьи закона приостанавливается ежегодно законом о государственном бюджете. Низкий уровень финансирования НИУСЭ Минюста ставит под угрозу их функционирование, поскольку имеет следствием увольнение судебных экспертов и в связи с этим прекращение существования отдельных видов экспертиз, что делает невозможным их дальнейшее проведение, в том числе по резонансным уголовным производствам, расследование которых имеет большое значение для общества и государства, а также расследование уголовных производств по фактам совершения военных преступлений РФ», – отметили в Минюсте.

В связи с этим ведомство просит депутатов рассмотреть вопрос о возможности внесения соответствующих изменений в законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» в части возобновления действия ч. 2 статьи 18 Закона «О судебной экспертизе» для работников НИУСЭ Минюста.

Общая сумма дополнительной потребности в средствах заработной платы работникам НИУСЭ Минюста на 2026 год составляет 916,67 млн грн, в том числе зарплата – 788,25 млн грн, начисления на оплату труда – 173,4 млн грн.

«В случае невозможности учета предложенного подхода, просим рассмотреть в качестве альтернативного варианта – вопрос о возможности повышения заработной платы эксперта НИУСЭ Минюста до среднего уровня других экспертных учреждений Украины, в частности до 60 000 грн», – добавили в ведомстве.

В таком случае общая сумма дополнительной потребности в средствах заработной платы работникам НИУСЭ Минюста на 2026 год будет составлять 440,29 млн грн, в том числе зарплата – 360,9 млн грн, начисления на оплату труда — 79,39 млн грн.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Министерстве юстиции сообщили, что проект государственного бюджета на 2026 год не предусматривает финансирования для содержания резервных копий украинских государственных реестров в Республике Польша.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ, в Польше были размещены копии украинских государственных реестров.

Министерство юстиции во время заседания Комитета ВР по вопросам правовой политики сообщило, что в 2023-2025 годах размещение и администрирование копий государственных реестров обеспечивалось за счет средств, поступавших от проекта USAID.

После того, как деятельность проекта USAID в начале 2025 года была прекращена новой американской администрацией, до конца текущего года обеспечение работы копий реестров согласилась профинансировать Швейцария.

Однако найти финансирование для обеспечения копий реестров на 2026 год Министерству юстиции пока не удалось – иностранные правительства или проекты иностранной технической помощи пока желания финансировать работу украинских реестров не выразили.

«Речь идет о резервной площадке всех наших реестров. Есть насущная необходимость обеспечить финансирование работы копий реестров в 2026 году. Это вопрос нашей безопасности – нам необходимо иметь резервные копии реестров в безопасном месте», – рассказала народным депутатам заместитель министра юстиции по вопросам цифрового развития Ольга Рябуха.

Кроме того, по словам представительницы Минюста, необходимо решить вопрос закупки лицензированных программ для защиты от DDoS-атак и для мониторинга киберугроз.

Для решения вопросов финансирования работы копий государственных реестров в Польше и закупки лицензированных программ Министерству юстиции необходимо минимум 100 млн гривен ($2,4 млн).

Народные депутаты обратили внимание, что Министерство в течение 2025 года почему-то не вспоминало о проблеме с финансированием копий государственных реестров, хотя о том, что проблема возникнет, было известно уже давно.

В Министерстве юстиции такое свое поведение объяснили тем, что рассчитывали договориться о финансировании на 2026 год с иностранными донорами, однако пока желающих профинансировать работу копий украинских государственных реестров в Польше не нашлось, а значит, есть потребность в привлечении средств государственного бюджета.

Автор: Наталя Мамченко

