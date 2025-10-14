Мін’юст попросив Верховну Раду «розморозити» рівень зарплати судових експертів у проекті бюджету на 2026 рік

Зарплата судових експертів вже 7-ий рік «заморожується» законом про держбюджет – Мін’юст попросив або «розморозити» норму, щоб зарплата експертів НДУСЕ Мін'юсту становила близько 94 тисяч грн, або підняти її до середнього рівня інших експертних установ – 60 тисяч грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції попередило, що законопроект 14000 про державний бюджет на 2026 рік містить загрози для нормального функціонування науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту. Про це йдеться у висновку, яке відомство за підписом міністра юстиції Германа Галущенка спрямувало на комітет Верховної Ради з питань правової політики.

Так, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції (НДУСЕ Мін'юсту) щороку проводять близько 80% судових експертиз у кримінальних провадженнях, в тому числі за резонансними справами, що розслідуються Генпрокуратурою, СБУ, НАБУ, Державним бюро розслідувань та Нацполіцією та, як вказує Мін’юст, є єдиними державними спеціалізованими установами, що відповідають принципу незалежності судово-експертної діяльності.

Водночас згідно законопроекту 14000 видатки загального фонду держбюджету за програмою «Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових експертиз» передбачають середню заробітну плату одного експерта НДУСЕ Мін'юсту на 2026 рік на рівні близько 38 400 грн.

«В той час, як відповідно до ч. 2 статті 18 Закону «Про судову експертизу» заробітна плата експертів НДУСЕ Мін'юсту має складати близько 94 000 грн.

Проте протягом семи років дія вказаної статті закону зупиняється щороку законом про державний бюджет. Низький рівень фінансування НДУСЕ Мін'юсту ставить під загрозу їх функціонування, оскільки має наслідком звільнення судових експертів та у зв'язку з цим припинення існування окремих видів експертиз, що унеможливлює їх подальше проведення, у тому числі за резонансними кримінальними провадженнями, розслідування яких має велике значення для суспільства та держави, а також розслідування кримінальних проваджень за фактами скоєння військових злочинів РФ», зауважили в Мін’юсті.

У зв’язку з цим відомство просить депутатів розглянути питання щодо можливості внесення відповідних змін до законопроекту «Про Державний бюджет України на 2026 рік» в частині відновлення дії ч. 2 статті 18 Закону «Про судову експертизу» для працівників НДУСЕ Мін'юсту.

Загальна сума додаткової потреби в коштах заробітної плати працівникам НДУСЕ Мін'юсту на 2026 рік складає 916,67 млн грн, в тому числі зарплата – 788,25 млн грн, нарахування на оплату праці – 173,4 млн грн.

«У разі неможливості врахування запропонованого підходу, просимо розглянути як альтернативний варіант – питання щодо можливості підвищення заробітної плати експерта НДУСЕ Мін'юсту до середнього рівня інших експертних установ України, зокрема до 60 000 грн» – додали у відомстві.

У такому випадку загальна сума додаткової потреби в коштах заробітної плати працівникам НДУСЕ Мін'юсту на 2026 рік складатиме 440,29 млн грн, в тому числі зарплата – 360,9 млн грн, нарахування на оплату праці — 79,39 млн грн.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», у Міністерстві юстиції повідомили, що проект державного бюджету на 2026 рік не передбачає фінансування для утримання резервних копій українських державних реєстрів у Республіці Польща.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ, у Польщі були розміщені копії українських державних реєстрів.

Міністерство юстиції під час засідання Комітету ВР з питань правової політики повідомило, що у 2023-2025 роках розміщення та адміністрування копій державних реєстрів забезпечувалося за рахунок коштів, які надходили від проекту USAID.

Після того, як діяльність проекту USAID на початку 2025 року була припинена новою американською адміністрацією, до кінця поточного року забезпечення роботи копій реєстрів погодилася профінансувати Швейцарія.

Однак знайти фінансування для забезпечення копій реєстрів на 2026 рік Міністерству юстиції поки що не вдалося – іноземні уряди або проекти іноземної технічної допомоги поки що бажання фінансувати роботу українських реєстрів не виявили.

«Мова йде про резервний майданчик усіх наших реєстрів. Є нагальна потреба забезпечити фінансування роботи копій реєстрів у 2026 році. Це питання нашої безпеки – нам необхідно мати резервні копії реєстрів у безпечному місці», – розповіла народним депутатам заступник міністра юстиції з питань цифрового розвитку Ольга Рябуха.

Крім того, за словами представниці Мінюсту, необхідно вирішити питання закупівлі ліцензованих програм для захисту від DDoS-атак та для моніторингу кіберзагроз.

Для вирішення питань фінансування роботи копій державних реєстрів у Польщі та закупівлю ліцензованих програм Міністерству юстиції необхідно щонайменше 100 млн гривень ($2,4 млн).

Народні депутати звернули увагу, що Міністерство протягом 2025 року чомусь не згадувало про проблему з фінансуванням копій державних реєстрів, хоча про те, що проблема виникне, було відомо вже давно.

У Міністерстві юстиції таку свою поведінку пояснили тим, що розраховували домовитися про фінансування на 2026 рік з іноземними донорами, однак поки що бажаючих профінансувати роботу копій українських державних реєстрів у Польщі не знайшлося, а відтак є потреба у залученні коштів державного бюджету.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.