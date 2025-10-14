НБУ обновил правила резервирования: новые стимулы для банков и контроль за «замороженными» средствами

Банки обязаны будут хранить средства, заблокированные из-за санкций, на корсчете в НБУ сверх обязательных резервов, до момента отмены санкций или перечисления таких сумм в бюджет.

Национальный банк Украины принял комплекс изменений в нормативную базу, регулирующую формирование банками обязательных резервов. Цель, в частности, состоит в том, чтобы создать стимулы для привлечения долгосрочного финансирования, необходимого для проектов восстановления экономики.

Изменения внесены постановлениями правления НБУ №125 и №126 от 10 октября 2025 года к положению №806 и постановлению №23, регулирующему деятельность банков в период военного положения.

Новые подходы к обязательному резервированию

НБУ обновил пункт 5 раздела I Положения о порядке формирования и хранения обязательных резервов (№806).

Теперь обязательному резервированию подлежат все привлеченные банком средства, кроме следующих категорий:

межбанковских средств (остатков на корсчетах, эскроу, межбанковских депозитов);

средств, привлеченных как субординированный долг;

кредитов и депозитов от международных финансовых организаций (МФО);

долгосрочных кредитов (более 1 года) от иностранных юридических лиц, в уставном капитале которых есть доля МФО (не менее 10%) или государственное участие;

изъятых или заблокированных средств, связанных с санкциями или конфискацией активов РФ.

Иными словами, банки освобождаются от резервирования тех средств, которые не используются в финансовом обороте или, наоборот, являются долгосрочным стабильным источником финансирования.

Постановление вступает в силу с 10 ноября 2025 года, а часть, касающаяся долгосрочных кредитов, — с 10 декабря 2025 года.

Уточнение правил учета «замороженных» средств (изменения в постановление №23)

Одновременно НБУ изменил пункты 3-1 и 3-2 постановления №23 от 25 февраля 2022 года, регулирующего деятельность банков во время военного положения.

Отныне учреждения обязаны хранить:

Средства, принудительно изъятые согласно закону о конфискации активов РФ и ее резидентов — на отдельном корреспондентском счете в НБУ, в полном объеме, сверх суммы обязательных резервов.

Средства, заблокированные из-за санкций, — так же на корсчете в НБУ сверх обязательных резервов, до момента отмены санкций или перечисления таких сумм в бюджет.

Эти средства фактически изымаются из оборота банка, то есть не могут быть использованы в операционной деятельности, в кредитовании или для покрытия ликвидности.

Изъятие таких активов из оборота призвано усилить контроль и прозрачность движения «санкционных» средств, сделать невозможным манипуляции с ними и гарантировать их полное сохранение до решения государства о дальнейшей судьбе этих активов.

Стимул для привлечения международного финансирования

Благодаря освобождению от резервирования кредитов, привлеченных от международных финансовых организаций или компаний с государственным участием, банки получают финансовый стимул работать с международными партнерами.

Речь идет о средствах, которые могут поступать от таких институтов, как Всемирный банк (World Bank), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), другие структуры, имеющие государственное или межгосударственное участие.

Влияние на граждан и валютный рынок

На бытовом уровне — для клиентов банков — изменения не затрагивают порядок снятия или получения наличной валюты.

Вопросы выдачи валюты физическим лицам, ограничений на переводы или покупку регулирует отдельное постановление НБУ №18 (от 24 февраля 2022 г.), и его положения остаются в силе.

Макроэкономическое значение

Комплекс изменений носит системный характер – он не просто упрощает процедуры для банков, а обновляет логику взаимодействия между Нацбанком и коммерческим сектором.

В результате НБУ имеет целью уменьшить формальную нагрузку на банки; система резервирования становится более адекватной реальному состоянию активов; банковский сектор получает инструменты для возобновления кредитной активности после военного спада.

