Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

Фото: dlxmedia.hu / Unsplash

TikTok может сыграть ключевую роль в уголовном производстве. Так, Приморский районный суд города Одессы в деле № 522/3258/25 признал виновной жительницу города в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

По данным следствия, в период декабрь 2024 – январь 2025 года жительница города Одессы опубликовала на своей странице в TikTok десятки видео, которые воспроизводили эпизоды мобилизационных мероприятий (вручение повесток, работа блокпостов и т.д.) с сопровождающими комментариями, которые, по мнению следователей, имели деморализующий эффект и могли быть использованы противником для корректировки своих действий. В материалах дела также указано, что в одном из эпизодов досудебного расследования установлен факт возникновения умысла на препятствование деятельности военнослужащих ВСУ.

Вот как это описывается в материалах дела: «Так, в начале апреля 2024 года, в неустановленном во время досудебного расследования месте, у гражданки, которая осознавала, что Российская Федерация осуществляет широкомасштабную неспровоцированную военную агрессию и вооруженное нападение против Украины, возник преступный умысел, направленный на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, путем распространения информации о датах и месте проведения военнослужащими районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению человеческих мобилизационных ресурсов…».

Следствие собрало немало доказательств, начиная с фрагментов, фиксировавших мобилизационные действия. Этот анализ засвидетельствовал наличие скрытых призывов к уклонению от защиты Отечества через их деморализующий эффект. Детальное изучение страницы TikTok выявило более 150 тысяч подписчиков. Наконец, изъятый смартфон подтвердил: именно с этого устройства видео загружались в соцсеть. Каждый из этих элементов отдельно мог казаться мелочью, но вместе они создали убедительную совокупность доказательств.

Во время процесса обе стороны вели довольно острую дискуссию. Обвинение настаивало, что действия были систематическими, что комментарии и видео имели деморализующий эффект, и что такой контент мог быть использован врагом для корректировки своих действий против Украины. В свою очередь защита пыталась оправдать обвиняемую: мол, она не имела намерения нанести вред, не имела доступа к военным тайнам, и вообще была «положительно охарактеризована».

Внимательно выслушав все аргументы, суд признал одесситку виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины: лишение свободы сроком на пять лет за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. В то же время на основании ст. 75 УК Украины одесситку освободили от отбывания наказания с испытанием, «установив испытательный срок сроком 2 года».

Кроме того, её обязали периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или обучения. При этом стоит подчеркнуть существенный момент: даже если прямого намерения не было, указанные действия всё равно составляли угрозу обороноспособности государства и были объективно опасными в условиях военного положения.

Это дело в Приморском райсуде стало настоящим прецедентом не только для Одессы. Впервые в украинской судебной практике цифровые следы, короткие видео с TikTok, были оценены не просто как свидетельства антимобилизационных настроений, а и даже как объективные доказательства в уголовном производстве. Согласно решению Фемиды, онлайн-поведение может иметь реальные последствия для государства, поскольку социальные сети становятся полем информационной борьбы.

Хотя приговор суда не стал громкой сенсацией в медиа, его последствия ощутимы: TikTok перестал быть платформой для бесконтрольного распространения подобного контента. Пользователи соцсетей начали внимательнее относиться к тому, что публикуют: не снимают военных, воздерживаются от комментариев о мобилизации, избегают показа геолокации и мест сбора людей. Для многих это дело стало показательным.

Эксперты по цифровой безопасности подчеркивают: соцсети давно перестали быть просто площадками для самовыражения. Сегодня это инструменты влияния, где каждый пользователь становится медиа, и каждый его клик или публикация могут иметь реальные последствия. Именно поэтому важно понимать, что онлайн-поведение безопасно только тогда, когда за ним стоит осознанная ответственность.

Юристы уже начали обсуждать новые подходы к оценке намерения в цифровой среде. Они исследуют границы приватной и публичной коммуникации, пытаясь найти справедливый баланс между правом на свободу слова и необходимостью защиты государства. Для следователей это означает более строгие стандарты сбора и хранения электронных доказательств, для судей – необходимость понимать алгоритмы и принципы работы соцсетей, а для обычных пользователей – очередное напоминание: лайк, комментарий или короткое видео могут стать частью уголовного дела.

Не удивительно, что дело № 522/3258/25 уже называют символом времени. Война ведется не только на фронте – она давно перекинулась в соцсети, где слово способно стать оружием, а каждая публикация – потенциальным боеприпасом. Каждый, кто активно делится видео или комментариями, автоматически становится участником информационной борьбы. И главное напоминание для всех: цифровая неосторожность не оставляет действия безнаказанными. То, что раньше казалось простым постом или роликом, сегодня может обернуться суровым приговором и реальным вызовом для безопасности государства.

Дополнительно эксперты советуют не воспринимать соцсети лишь как развлечение или способ рассказать друзьям о своей жизни. Каждый аккаунт и каждый пост формируют информационную среду, которая влияет на безопасность не только отдельного человека, а и государства в целом. Даже мелкие детали – хэштеги, отметки локаций или комментарии под чужими публикациями – могут быть использованы как часть доказательной базы в уголовном производстве. Поэтому цифровая грамотность и ответственное отношение к собственному онлайн-контенту сегодня не менее важны, чем знание правил дорожного движения или базовых правил безопасности.

Это дело наглядно показало, что социальные сети – это не только способ общения, а и поле информационной борьбы, где слова и картинки способны реально влиять на жизнь людей и безопасность государства. Поэтому любой пользователь, который публикует контент бездумно, рискует стать объектом внимания правоохранителей или даже участником дела в суде. И именно этот урок должен стать основным для всех – осторожность в цифровом пространстве: строгий подход – не каприз, а необходимость.

На это также обратил внимание Верховный Суд Украины: как указано в презентации «Судебная практика Кассационного уголовного суда относительно допустимости электронных доказательств», цифровые следы (видео с камер, скриншоты из мессенджеров или записи из соцсетей) – не просто вспомогательный материал, а полноценная доказательная база. Без надлежащего оформления такие данные рискуют быть отклоненными, а правильная работа с ними становится неотъемлемой частью дела. Для всех участников процесса судебная практика формирует новые «правила игры», где цифровая технология становится важной составляющей доказывания.

Автор: Валентин Коваль

