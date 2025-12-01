Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

Источник фото: ГПСУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пережив трагическую гибель отца, истец решил совершить заграничную поездку к своей дочери, которая выходила замуж. Однако в пункте пропуска «Шегини» он получил отказ от уполномоченных лиц Государственной пограничной службы. Обжалование этих действий в судах не изменило результата: кассационная инстанция оставила запрет на выезд в силе.

Личные мотивы vs контроль границы

Государство рассматривает даже самые личные мотивы с позиции закона и национальной безопасности, а не эмоций и трагических обстоятельств. Об этом свидетельствует Коллегия судей КАС Верховного Суда, рассмотревшая дело № 640/21967/22.

История этого дела длилась почти три года. Еще зимой 2022 года мужчина подал иск в Администрацию Государственной пограничной службы Украины, требуя признать бездействие пограничников неправомерным и отменить решение об отказе в выезде за границу. Он подробно объяснял цель поездки: принять участие в свадебной церемонии дочери и урегулировать семейные обстоятельства после смерти отца, который погиб в Донецкой области в результате артиллерийского обстрела при выполнении служебных обязанностей в рамках национальной обороны.

Ознакомившись с материалами дела, Киевский окружной административный суд пришел к выводу, что ответчиком не было опровергнуто то, что оспариваемый отказ был принят без учета и надлежащей оценки обстоятельств, которые истец считал основанием для предоставления разрешения на пересечение границы. Администрация Государственной пограничной службы не предоставила четкого и понятного ответа о порядке решения этого вопроса с учетом личных причин для получения разрешения на временный выезд. Формальные ответы Госпогранслужбы оказались лишь ссылкой на общее законодательное регулирование. А это, как отметил суд, объективно создает отсутствие надлежащего разъяснения в соответствии с содержанием обращений и требованиями статьи 19 Закона «Об обращениях граждан».

Хотя суд первой инстанции признал бездействие пограничной службы неправомерным, он при этом отказал в удовлетворении других требований из-за недостаточности документальных подтверждений. Это решение стало промежуточной победой, но ненадолго. Шестой апелляционный административный суд полностью его отменил: отказал в удовлетворении иска, аргументируя тем, что истец не предоставил документы, подтверждающие право на выезд во время действия военного положения. Акцент был сделан именно на необходимости соблюдения установленных законом процедур для пересечения государственной границы.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, апелляционная инстанция подчеркнула, что оспариваемое решение о запрете выезда (принятое в конце августа 2022 года) продиктовано отсутствием оснований, дающих право пересекать государственную границу, поскольку истец не смог предоставить необходимые документы для предъявления в пункте пропуска. Также суд отметил, что в предоставленных Администрацией Государственной пограничной службы ответах разъяснено: пересечение границы осуществляется только при прохождении контроля и с разрешения уполномоченных должностных лиц.

Не согласившись с таким решением, истец обратился в Верховный Суд. Свою позицию он аргументировал тем, что отказ пограничников ограничил его право на свободное передвижение, гарантированное Конституцией.

Закон превыше всего

КАС ВС, рассмотрев дело в письменном производстве 11.08.2025 г., постановил: кассационную жалобу отклонить, а отказ пограничников в выезде – признать законным. Указанное постановление мотивировано рядом действующих правовых норм. В частности, суд обратил внимание на законодательство о военном положении, мобилизации и порядке выезда, которое позволяет временно ограничивать конституционные права граждан, включая право на свободное передвижение. Ключевой момент: истец, хотя и ссылался на личные обстоятельства (смерть отца и свадьбу дочери), не предоставил документального подтверждения того, что он имеет отсрочку или освобождение от призыва во время мобилизации.

Именно эти документы, как отметил Верховный Суд, являются обязательными для граждан, подлежащих воинскому учету – без них государство не может разрешить выезд, даже при достаточно весомых семейных обстоятельствах. Ограничения прав преследуют главную цель – защиту национальной безопасности и мобилизационного потенциала Украины. Такая позиция основана на судебной практике, когда гражданам отказывали в выезде за границу без воинских документов. Как отметил суд, даже такие важные личные события, как свадьба дочери или смерть отца, не могут автоматически расширять права гражданина в период действия ограничительных мер, установленных законом.

В своем решении кассационная инстанция процитировала текст дела № 380/572/23: «Верховный Суд, оценивая доводы кассационной жалобы о нарушении конституционных прав и гарантий, а также прав, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, обратил внимание на то, что Украина официально уведомила о временном отступлении от отдельных международных обязательств в связи с военным положением. Так, Украина официально уведомила ООН и иностранные государства о временном отступлении от некоторых международных обязательств, в частности относительно свободы передвижения (статья 33 Конституции Украины, статья 2 Протокола №4 к Конвенции), в связи с военным положением. В то же время даже в условиях войны государство обязано действовать в пределах Конституции и законов и уважать права человека. Суд подчеркнул, что баланс между правами граждан и потребностями национальной безопасности должен достигаться способом, соответствующим принципу верховенства права. В условиях военного положения ограничение права на выезд было оправдано приоритетом общественного интереса и не являлось произвольным».

Таким образом, решение Верховного Суда показывает, что без наличия соответствующих документов шансы на выезд остаются нулевыми.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.