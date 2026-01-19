Финансовая помощь и социальные гарантии: что предлагают изменить для гражданских, освобожденных из плена

Для семей лиц, которые были лишены свободы из-за войны, могут ввести дополнительные социальные гарантии.

иллюстративное фото, источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрирован Проект Закона Украины №14383 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав и гарантий лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и их близких родственников».

Изменениями в Закон Украины предлагается устранить разногласия в подходах к социальному обеспечению и гарантиям прав и свобод между военнослужащими, освобождёнными из плена, и гражданскими лицами, которые были незаконно лишены свободы в результате вооружённой агрессии против Украины.

Законопроект гарантирует дополнительные гарантии для лиц, которые были незаконно лишены свободы.

В частности, предоставляется отсрочка от мобилизации близким родственникам лиц, лишённых личной свободы.

Также предусмотрена дополнительная выплата ежемесячной денежной помощи лицам, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооружённой агрессии против Украины и которые нуждаются в длительном стационарном лечении. Выплата осуществляется в размере 50 тысяч гривен в течение первых трёх месяцев лечения.

Авторы законопроекта подчеркивают, что предложенные изменения будут способствовать повышению уровня социального и правового защиты гражданских лиц, которые подверглись лишению личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.