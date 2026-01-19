Фінансова допомога і соціальні гарантії: що пропонують змінити для цивільних, звільнених з полону

Для родин осіб, що були позбавлені свободи через війну, можуть запровадити додаткові соціальні гарантії.

На сайті Верховної Ради України зареєстровано Проєкт Закону України №14383 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації прав та гарантій осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та їхніх близьких родичів».

Змінами до Закону України пропонується усунути розбіжності у підходах до соціального забезпечення та гарантій прав і свобод, між військовослужбовцями, звільненими з полону, та цивільними особами, які були незаконно позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Законопроєкт забезпечує додаткові гарантії для осіб, яких було незаконно позбавлено свободи.

Зокрема, надаватиметься відстрочка від мобілізації близьким родичам осіб, що були позбавлені особистої свободи.

Також передбачена додаткова виплата щомісячної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та які потребують тривалого стаціонарного лікування. Виплата здійснюється у розмірі 50 тисяч гривень протягом перших трьох місяців лікування.

Автори законопроєкту наголошують, що запропоновані зміни сприятимуть підвищенню рівня соціального та правового захисту цивільних осіб, які зазнали позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

