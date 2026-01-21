  1. Публикации
Новые полномочия поселковых ТЦК: законопроект совершенствует систему воинского учета во время мобилизации

14:20, 21 января 2026
Законопроект должен расширить полномочия по мобилизационной подготовке и деятельности сельских ТЦК.
Фото: pokrovsk.news
В Верховной Раде поддержали законопроект №14320, который совершенствует деятельность сельских территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Проект закона рекомендовано принять за основу. 

Речь идет о проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности органов военного управления, обеспечивающих выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации». 

Проект закона предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины, а также в законы Украины «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О правовом режиме военного положения», «О социальном и правовом обеспечении военнослужащих и членов их семей», «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов». 

Целью законопроекта является совершенствование деятельности органов военного управления, обеспечивающих выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. 

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в настоящее время в структуре районных ТЦК и СП функционируют 344 отдельных отделения, не имеющих самостоятельного юридического статуса. Начальники таких подразделений не являются руководителями ТЦК и СП в правовом смысле, что существенно ограничивает их полномочия. 

В частности, они не имеют полномочий выдавать гражданам справки для реализации гарантированных государством прав и принимать решения по оформлению призыва и выдаче соответствующих приказов. Кроме того, они не могут рассматривать дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции руководителей ТЦК и СП. 

Законопроект предусматривает предоставление сельским территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, создаваемым на базе отдельных отделений районных ТЦК, статуса органов, обеспечивающих выполнение гражданами Украины воинской обязанности. 

Кроме того, документ предлагает предоставить сельским ТЦК полномочия по ведению Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

По оценке авторов, реализация законопроекта позволит повысить эффективность деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки и обеспечит надлежащие условия для выполнения задач по призыву граждан на военную службу.

Верховная Рада Украины законопроект военные ТЦК

