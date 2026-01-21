Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Фото: pokrovsk.news

Підкомітет з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти та адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу підтримав законопроєкт №14320, який удосконалює діяльність селищних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Йдеться про проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності органів військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації».

Проєктом закону пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України та до законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Метою законопроєкту є удосконалення діяльності органів військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі у структурі районних ТЦК та СП функціонує 344 відокремлених відділи, які не мають самостійного юридичного статусу. Начальники таких підрозділів не є керівниками ТЦК та СП у правовому розумінні, що суттєво обмежує їхні повноваження.

Зокрема, вони не мають повноважень видавати громадянам довідки для реалізації гарантованих державою прав та ухвалювати рішення щодо оформлення призову й видавати відповідні накази. Крім того, вони не можуть розглядати справи про адміністративні правопорушення, віднесені до компетенції керівників ТЦК та СП.

Законопроєкт передбачає надання селищним територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, що створюються на базі відокремлених відділів районних ТЦК, статусу органів, які забезпечують виконання громадянами України військового обов’язку.

Окрім того, документ пропонує надати селищним ТЦК повноваження щодо ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

За оцінкою авторів, реалізація законопроєкту дозволить підвищити ефективність діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і забезпечить належні умови для виконання завдань призову громадян на військову службу.

