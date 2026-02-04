Права на изобретения больше не «серая зона»: новый закон изменил подход к распределению авторских прав

С 1 февраля в Украине действуют новые правила для всех, кто создает интеллектуальные продукты на работе или во время военной службы.

Фото: letranlaw.com

Сегодня эра диджитализации находится на пике своего развития: стремительно растет процент цифровизирующихся отраслей, роль креативных индустрий, ИТ-сектора и научно-технических разработок усиливается ежедневно, по Украине распространяются новые стандарты трудовой занятости, гибридные форматы работы и проектная деятельность. В таких условиях законодательное урегулирование правил распределения имущественных прав на объекты, созданные во время исполнения трудового договора, приобретает сверхважное значение, ведь именно результаты интеллектуальной деятельности часто являются одним из ключевых активов бизнеса.

1 февраля 2026 года вступил в силу Закон 4671-IX «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усовершенствования отдельных положений в части имущественных прав интеллектуальной собственности».

Закон обновляет базовые нормы ГК относительно единого механизма распределения прав между работником и работодателем, а также расширения круга субъектов.

Так, обновлена редакция статьи 421, которая теперь содержит расширенный перечень субъектов права ИС: создатель (автор, изобретатель и т.д.) и другие лица, которым принадлежат права по закону или договору. Кроме того, из статьи 190 ГК исключена норма, отождествлявшая имущественные права на объекты ИС с вещными правами.

Между первым и вторым чтением законопроект прошел значительную фильтрацию, и от узкого фокуса только на военнослужащих документ расширил свое действие и на гражданский сектор.

Новая статья 429 ГК признает принадлежность прав интеллектуальной собственности на объект, созданный как в связи с выполнением трудового договора (контракта), так и прохождением военной службы.

Личные неимущественные права интеллектуальной собственности остаются за работником, создавшим объект, а имущественные права принадлежат совместно ему и работодателю, если договор или ГК не предусматривают иного.

Что касается момента перехода имущественных прав, то для произведений, созданных по трудовому договору, закреплен принцип полного перехода имущественных прав к работодателю с момента их создания, если иное не прописано в контракте. Для работодателей это однозначно выгодно, ведь такие изменения отсеивают риски того, что работник после увольнения заявит о принадлежности ему прав на объект, созданный ранее.

И конечно, самое главное изменение — это решение вопроса о правах на инновации, созданные военными и в условиях войны. Как уже писала «Судебно-юридическая газета», Закон № 4671-IX гарантирует, что авторство на созданные военнослужащими разработки всегда будет принадлежать им, а государство будет иметь право использовать эти наработки для нужд обороны.

То есть, по стандарту: личные неимущественные права за военнослужащим, а имущественные права на объекты, созданные в связи с исполнением служебных обязанностей, принадлежат «субъекту, определенному законом». Остается открытым только вопрос — кто именно этот «субъект, определенный законом»: Минобороны, Генштаб или конкретная часть, где создавалась разработка.

К сожалению, во время обсуждения законопроекта было отклонено предложение об автоматической выплате единоразового вознаграждения военным за такие изобретения. Кроме того, было отклонено и предложение считать права совместными, то есть государства и военнослужащего. Обоснованием такой жесткой позиции стала национальная безопасность, поскольку установление принадлежности имущественных прав государству с момента создания обеспечивает оперативный контроль государства над использованием таких объектов, предотвращает утечку технологий и защищает интересы обороны.

Еще один важный нюанс — место и время создания разработки. Измененный ГК не содержит критериев объекта, созданного во время военной службы. Во время рассмотрения законопроекта была отклонена правка, определявшая, что объект считается созданным во время службы, если использованы ресурсы (имущество или информация) государства. Если же во время отпуска и за собственные средства военнослужащий собирает новый дрон, кому будут принадлежать права на него?

Принятие закона — шаг навстречу бизнесу, который теперь будет более уверен в своих «интеллектуальных» активах. Для военнослужащих — пока неопределенность и необходимость детализации в специальных законах.

