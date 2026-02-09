ЕСПЧ подтвердил отсутствие легитимности решений Дисциплинарной палаты Польши по делу MORAWIEC v. POLAND

ЕСПЧ выявил нарушение свободы выражения мнения польской судьи в результате уголовного преследования за публичную критику судебной реформы.

Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу MORAWIEC v. POLAND.

Дело рассматривалось в контексте ряда аналогичных дел польских судей, по которым ЕСПЧ неоднократно констатировал нарушения, связанные с деятельностью Дисциплинарной палаты. Суд подчеркнул, что независимость судьи от политического давления является фундаментальной основой верховенства права и демократии.

Обстоятельства дела

Заявитель является судьей с более чем тридцатилетним профессиональным опытом. С 2002 года она рассматривала уголовные дела в Краковском областном суде. Она является бывшим членом Национального совета юстиции (с 2002 по 2010 год), бывшим председателем Краковского регионального суда (с 2015 по 2017 год), а также бывшим заместителем директора Национальной школы юстиции и прокуратуры. С 2011 года она также является членом Ассоциации судей, а с января 2018 года — ее президентом.

Ассоциация судей Themis под председательством заявительницы принимала активное участие в публичных дебатах по вопросам реорганизации судебной системы. В резолюции Генеральной ассамблеи, принятой в январе 2018 года, ассоциация призвала всех судей воздержаться от участия в процедурах назначения, проводимых реконструированным Национальным советом юстиции, считая его «органом, созданным вопреки Конституции Польши».

Ассоциация судей Themis также публично критиковала министра юстиции Збигнева Зёбро (занимавшего эту должность с 2015 по 2023 год). В марте 2018 года ассоциация выразила публичный протест «против использования министром юстиции одного конкретного решения для дискредитации Верховного суда и оправдания уничтожения независимости судебной власти в политических целях».

Ассоциация под руководством Моравец открыто критиковала судебные реформы, называла реформированный Национальный совет юстиции «органом, созданным вопреки Конституции», а также лично министра Зёбро, призывая его к отставке.

В ноябре 2017 года министр юстиции Збигнев Зёбро уволил ее с должности председателя Краковского суда в ходе массовой чистки руководства судов.

В январе 2018 года Моравец подала иск против министра юстиции в связи с клеветническим пресс-релизом о неэффективности суда под ее руководством. В январе 2019 года суд удовлетворил ее иск.

В сентябре 2020 года в 6:30 утра в ее дом вошли сотрудники Центрального антикоррупционного бюро и прокурор.

14 сентября 2020 года прокуратура подала в Дисциплинарную палату ходатайство о лишении судьи иммунитета для привлечения к ответственности по трем тяжким статьям: злоупотребление властью, присвоение средств и взяточничество. Обвинения касались получения мобильного телефона от подсудимого и денежных средств за якобы невыполненный отчет.

12 октября 2020 года Дисциплинарная палата удовлетворила ходатайство, отстранила судью от работы и снизила ее заработную плату на 50 %, сославшись на «высокую степень общественного вреда». Мотивировочная часть была опубликована на сайте Верховного суда.

7 июня 2021 года апелляционный состав Дисциплинарной палаты отменил это решение. Он признал, что доказательства прокуратуры были недостаточными, свидетель — ненадежным, а ходатайство — преждевременным. Судья была восстановлена в должности и получила удержанную заработную плату. Однако уголовное дело против нее было прекращено лишь в январе 2022 года.

После восстановления на работе Беату Моравец без ее согласия перевели из апелляционной уголовной палаты, где она работала 20 лет, в палату первой инстанции, что было воспринято как понижение. Она также подвергалась травле в социальных сетях.

Ключевые выводы ЕСПЧ по делу

1. Нарушение права на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Конвенции)

Суд подтвердил свою давнюю позицию, выраженную в других делах: Дисциплинарная палата Верховного суда не являлась «судом, установленным законом». ЕСПЧ подчеркнул, что судьи Дисциплинарной палаты были назначены Президентом Польши по представлению реформированного Национального совета судебной власти (НСВ). ЕСПЧ ранее уже установил, что НСВ был сформирован с нарушением Конституции, поскольку судейских членов совета избирали не их коллеги, а парламент, что разрушило принцип самоуправления судебной власти. Это привело к «врожденным дефектам легитимности» палаты. Соответственно, любое ее решение, даже благоприятное для заявителя, не может считаться законным.

Правительство Польши утверждало, что судья Моравец утратила статус «жертвы» в связи с благоприятным для нее апелляционным решением. Однако ЕСПЧ отклонил этот аргумент, в отличие от дела судьи Тулеи. В деле Тулеи окончательное решение о восстановлении принимала новая Палата профессиональной ответственности, не имевшая таких дефектов. В деле же Моравец оба решения — как первой, так и второй инстанции — были вынесены одной и той же Дисциплинарной палатой. Апелляционный состав даже отклонил жалобы на незаконность состава палаты. Таким образом, национальные власти никогда не признали нарушение ее права на законный суд, а лишь исправили процессуальную ошибку в рамках того же незаконного органа. При таких обстоятельствах благоприятный результат не лишил судью статуса жертвы.

2. Нарушение права на уважение частной жизни (статья 8 Конвенции)

ЕСПЧ признал, что отстранение от должности и публичное объявление о криминальном подозрении существенно повлияли на частную жизнь судьи.

Суд учел:

репутационный ущерб: публичное объявление о «обоснованном подозрении» в коррупции для судьи является разрушительным, даже если подозрение впоследствии признано необоснованным;

профессиональные последствия: отстранение на 238 дней лишило ее возможности профессионально реализовываться и развиваться;

психологическое давление: судья представила доказательства длительного стресса, травли в государственных СМИ (в частности, в программе «Wiadomości» телеканала TVP, где ее сравнивали с мафией), а также необходимости обращения за психиатрической помощью.

Поскольку решение было принято органом (Дисциплинарной палатой), который не является законным «судом», вмешательство в частную жизнь не было «предусмотрено законом» в смысле статьи 8 Конвенции.

3. Нарушение свободы выражения мнений (статья 10 Конвенции): наказание за критику

ЕСПЧ согласился с судьей в том, что действия против нее были направлены на наказание за публичную критику. Суд отметил, что:

Беата Моравец, как президент Ассоциации судей «Темида», была одной из самых громких критиков судебной реформы и лично министра юстиции Збигнева Зёбро;

судья выиграла иск против министра юстиции;

ходатайство о лишении иммунитета подала прокуратура, подчиненная тому же министру юстиции;

решение о лишении иммунитета приняла Дисциплинарная палата, независимость которой вызывала сомнения;

апелляционный состав той же палаты впоследствии признал, что доказательства против судьи были неубедительными и недостаточными, что свидетельствует о политической мотивации обвинений.

Суд установил наличие причинно-следственной связи между публичной деятельностью судьи и мерами, принятыми против нее, что подтверждалось, в частности, публичными высказываниями в ее поддержку, такими как заявление бывшего председателя Конституционного суда Польши и судьи Суда ЕС Марека Сафяна, который отметил: «Трудно не увидеть связь между ее победой в споре с министром юстиции и обвинениями, которые теперь против нее выдвигаются».

ЕСПЧ отклонил аргументы правительства о том, что преследование касалось исключительно уголовных обвинений, и признал эти меры скрытым наказанием за высказывания. Суд указал, что такие действия имели явный «сдерживающий эффект», отговаривая других судей от участия в публичной защите независимости правосудия.

Поскольку вмешательство было осуществлено незаконным органом, оно не было «предусмотрено законом». Более того, ЕСПЧ отметил, что с учетом контекста такое вмешательство не преследовало ни одной законной цели, перечисленной в статье 10 Конвенции (например, защиту авторитета суда), а было направлено именно на запугивание.

Автор: Тарас Лученко

