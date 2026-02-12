Полицейским готовят новые стандарты денежного обеспечения: Комитет возобновил работу над законопроектом

Законопроект, находящийся в Верховной Раде с 2022 года, получил новый импульс после заседания рабочей группы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности вернулся к проработке законопроекта о внесении изменений в статью 94 Закона Украины "О Национальной полиции" относительно осовременивания размера денежного обеспечения полицейских (реестр. 6506-1 от 06.01.2022). Об этом сообщил в соцсетях народный депутат и член Комитета Владлен Неклюдов. По его словам состоялось заседание рабочей группы, которая наработала видение окончательной редакции законопроекта, которая будет рассмотрена в ближайшее время на профильном подкомитете и впоследствии вынесена на рассмотрение заседания Комитета.

Законопроект находится в Верховной Раде с 2022 года, а 12 марта 2025 Верховная Рада приняла его в первом чтении с условием доработать.

Проектом акта предлагается внести изменения в статью 94 Закона Украины "О Национальной полиции" и установить, что денежное обеспечение полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, обеспечивать подбор в полицию квалифицированных кадров, стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников полиции

Полицейские получают денежное обеспечение, размер которого определяется в зависимости от должности, специального звания, срока службы в полиции, интенсивности и условий службы, квалификации, наличия ученой степени и/или ученого звания.

Денежное обеспечение полицейских состоит из:

должностного оклада; доплаты за специальное звание; надбавки за выслугу лет; доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне; доплаты за ученую степень и/или ученое звание; премии (размер которой в случае ее установления не может превышать 30 процентов должностного оклада).

Должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских.

Полицейским выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет (срок службы) в размерах:

при наличии стажа службы в полиции от одного до двух лет — 5 процентов,

от двух до четырех лет — 10 процентов,

от четырех до семи лет — 15 процентов,

от семи до десяти лет — 20 процентов,

от десяти до тринадцати лет — 25 процентов,

от тринадцати до шестнадцати лет — 30 процентов,

от шестнадцати до девятнадцати лет — 35 процентов,

от девятнадцати до двадцати двух лет — 40 процентов,

от двадцати двух до двадцати пяти лет — 45 процентов,

свыше двадцати пяти лет — 50 процентов должностного оклада.

За полицейскими, которые временно проходят службу за пределами Украины, сохраняется выплата денежного обеспечения в национальной валюте и выплачивается вознаграждение в иностранной валюте.

Полицейские, командированные в другие органы государственной власти, учреждения, организации и прикомандированные, получают денежное обеспечение с учетом должностного оклада по должности, которую они занимают в органе, учреждении или организации, в которую они командированы, а также другие виды денежного обеспечения.

Вместе с тем ГНЕУ обращает внимание, что предусмотренные проектом нормативно-правовые предписания относительно составляющих денежного обеспечения полицейских не создают возможности реализации норм относительно учета характера, интенсивности и опасности работы и установления особых условий денежного обеспечения для полицейских.

В заключении Министерства финансов Украины отмечено, что законопроект не может быть поддержан как такой, что противоречит требованиям Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» в части полномочий Правительства относительно определения условий денежного обеспечения полицейских и не учитывает необходимость обеспечения единых подходов относительно формирования условий денежного обеспечения для всех силовых структур.

Действующая сегодня редакция Закона Украины "О Национальной полиции" не содержит минимальных гарантий денежного обеспечения полицейских, что приводит к неудовлетворительному уровню оплаты труда работников полиции и оттоку профессиональных кадров.

Частью 5 ст. 94 Закона Украины "О Национальной полиции" предусмотрено, что денежное обеспечение полицейских индексируется в соответствии с законом, но фактической индексации не происходит.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.