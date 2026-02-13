Проект Трудового кодекса сужает гарантии по оплате труда: ГНЭУ обнародовало замечания

ГНЭУ обращает внимание, что предложенные в проекте Трудового кодекса нормы могут ослабить защиту работников в вопросах оплаты труда.

Реформирование трудового законодательства в Украине давно назрело. Действующий Кодекс законов о труде, принятый еще в советский период, безусловно, нуждается в обновлении с учетом современных экономических реалий, цифровизации и гибких форм занятости. Однако любые изменения в сфере трудовых отношений должны соответствовать базовому конституционному принципу: человек, его права и свободы являются наивысшей социальной ценностью. Прежде всего это касается права на своевременную и полную оплату труда.

Анализ отдельных положений проекта нового Трудового кодекса свидетельствует: ряд предложенных норм может существенно сузить существующие гарантии работников и изменить баланс сил в пользу работодателя. Об этом, в частности, предупреждает Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины, обращая внимание на ряд заложенных в проект рисков.

В заключении ГНЕУ содержатся следующие замечания относительно регулирования оплаты труда.

Статьей 160 проекта предусмотрено, что компенсация работникам утраты части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты осуществляется в соответствии с индексом роста цен на потребительские товары и тарифов на услуги в порядке, установленном законодательством.

В связи с этим ГНЕУ считает целесообразным отметить, что указанное положение по своему содержанию фактически нивелирует требование своевременной выплаты заработной платы, поскольку предложенный механизм компенсации, основанный исключительно на индексации, не является соразмерным ответственности работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и не имеет превентивного характера.

Компенсация, которая привязана лишь к индексу роста потребительских цен, не учитывает продолжительность задержки, вину работодателя и не создает для него реального стимула соблюдать установленные сроки выплаты заработной платы, что противоречит социально-защитной природе трудовых правоотношений.

В действующем КЗоТ ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы в условиях упрощенного режима регулирования трудовых отношений может быть урегулирована как существенное условие трудового договора, в частности путем определения размера компенсации в процентном отношении к сумме заработной платы (тарифной ставки, должностного оклада), которая выплачивается работодателем работнику за каждый день задержки выплаты (п. 16 ст. 496).

Что касается предписания ч. 4 ст. 164 проекта, согласно которому для отдельных категорий работников юридических лиц, финансируемых из бюджета, законом может устанавливаться иной размер минимальной заработной платы, отметим, по мнению ГНЕУ, такой подход не согласуется с положением о том, что минимальная заработная плата является государственной социальной гарантией, обязательной к применению на всей территории Украины (ч. 5 ст. 157 проекта). При этом применение данной нормы создает риски фрагментации минимальной заработной платы в зависимости от категории работников, что противоречит социальной природе этой гарантии, а также может привести к нарушению принципа равенства и недискриминации в сфере оплаты труда.

Статьей 170 проекта предусмотрено, что о новых или изменении условий оплаты труда в сторону их ухудшения работодатель должен уведомить работника в порядке, определенном ч. ч. 2, 3 ст. 77 данного Кодекса.

В указанном предписании прослеживается возможность нарушения прав работника, поскольку положения ч. ч. 2, 3 ст. 77 проекта фактически регулируют юридический механизм прекращения трудового договора в случае несогласия работника с предложенными изменениями, в частности относительно условий оплаты труда. При таких условиях позиция работника может быть не учтена, что предоставляет работодателю возможность инициировать расторжение трудового договора. Таким образом, работодатель получит право произвольного и потенциально неправомерного использования положений ст. 170 проекта с целью осуществления давления на работника и прекращения трудовых правоотношений путем ухудшения существенных условий трудового договора. Эксперты утверждают, что ч. 3 ст. 77 проекта фактически устанавливает модель, при которой несогласие работника с изменениями условий оплаты труда в сторону их ухудшения автоматически приводит к прекращению трудового договора, поскольку работник не соглашается с их изменением. При таких обстоятельствах работник оказывается перед альтернативой: либо согласиться на ухудшение условий оплаты труда, либо потерять работу, что, по нашему мнению, не согласуется с принципом надлежащего социально-трудового баланса между работником и работодателем.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 проекта в случае невыплаты по вине работодателя причитающихся работнику сумм в сроки, указанные в ст. 181 данного Кодекса, при отсутствии спора об их размере работодатель обязан выплатить работнику его среднюю заработную плату за все время задержки до дня фактического расчета, но не более чем за шесть месяцев.

В этой связи целесообразно отметить, что Конституционный Суд Украины подчеркнул, что «невыплата уволенному работнику всех сумм, причитающихся ему от собственника или уполномоченного им органа, является длящимся правонарушением, а следовательно, работник может определить окончательный объем своих требований лишь на момент прекращения такого правонарушения, которым является день фактического расчета» (абз. 2 п. 2.2 по делу по конституционному обращению гражданина Стрихаря Владимира Васильевича относительно официального толкования положений ст. 233 КЗоТ во взаимосвязи с положениями ст. ст. 117, 2371 данного кодекса от 22.02.2012 № 4-рп/2012).

Кроме того, ГНЕУ отмечает, что анализируемое положение является важной составляющей обеспечения гарантий оплаты труда. Следовательно, ограничение срока его применения может рассматриваться как вмешательство государства в право работника на получение причитающихся ему сумм заработной платы, что не согласуется с принципами пропорциональности, достижением легитимной цели в аспекте правомерных ожиданий, а потому может быть расценено как ограничение права на своевременную оплату труда (ст. 43 Конституции Украины). 20 Таким образом, в положениях ст. 182 проекта (как и действующего КЗоТ) создаются потенциальные риски нарушения справедливого баланса между интересами работника и работодателя, сужается объем гарантий относительно выплаты работнику всех причитающихся сумм, в том числе за все время задержки их выплаты в случае увольнения работника, что содержит признаки нарушения положений Конституции Украины, в частности ее ч. 3 ст. 22.

Автор: Тарас Лученко

