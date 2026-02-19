  1. Публикации
В парламенте решают, нужно ли усиливать ответственность за нарушение безопасности свидетелей

09:00, 19 февраля 2026
Эксперты обращают внимание, что предложенные законопроектом административные санкции могут оказаться строже уголовного наказания.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз рассмотрит законопроект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства и других лиц в интересах правосудия (реестр. № 5752 от 12.07.2021).

Согласно ему статью 185-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается изложить в новой редакции, а именно:
 «Статья 18511. Разглашение сведений о мерах обеспечения безопасности Разглашение сведений о мерах обеспечения безопасности в отношении лица, взятого под защиту, при отсутствии признаков деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, — влечет за собой наложение штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан»;

Специалисты Главного научно-экспертного управления, изучив законопроект, сразу обратили внимание на следующее.

Во-первых, словосочетание «при отсутствии признаков деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины» является лишним, поскольку повторяет общие положения КУоАП об административном правонарушении и административной ответственности. Ведь согласно ч. 2 ст. 9 КУоАП «административная ответственность за правонарушения, предусмотренные настоящим Кодексом, наступает, если эти нарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с законом уголовной ответственности».

Во-вторых, возникает коллизия относительно строгости наказания.

За нарушение ст. 185-11 КУоАП предусматривается наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
 Согласно ч. 2 ст. 12 УК уголовным проступком является предусмотренное настоящим Кодексом деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан либо иное наказание, не связанное с лишением свободы.
 При этом за уголовное правонарушение в виде разглашения сведений о мерах обеспечения безопасности в отношении лица, взятого под защиту, должностным лицом, которым принято решение об этих мерах, лицом, которое их осуществляет, либо должностным лицом, которому эти решения стали известны в связи с его служебным положением, а также лицом, взятым под защиту, если эти действия причинили вред здоровью лица, взятого под защиту, либо другого лица, предусматривается наказание в виде штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет (ст. 381 УК в редакции проекта). Таким образом, создается парадоксальная с точки зрения логики ситуация, когда за административное правонарушение предусматривается значительно более строгое взыскание, чем за уголовное.

В Уголовном кодексе Украины совершенствуются составы правонарушения, предусмотренного статьями 380 (относительно нарушения требований закона по обеспечению безопасности лиц, подлежащих защите или взятых под защиту) и 381 (разглашение сведений о мерах обеспечения безопасности в отношении лица, взятого под защиту).

В частности, название и абзац первый статьи 380 УК предлагается изложить в такой редакции:
 «Статья 380. Нарушение требований закона по обеспечению безопасности лиц, подлежащих защите или взятых под защиту Непринятие решения, несвоевременное принятие либо принятие недостаточно обоснованных решений, а также непринятие, несвоевременное принятие либо принятие недостаточных мер по обеспечению безопасности работника суда, правоохранительного органа, членов их семей и их близких родственников либо участника уголовного судопроизводства и иного лица в интересах правосудия должностным лицом органа, на который возложены функции обеспечения безопасности указанных лиц, если эти действия повлекли тяжкие последствия»;

В статье 381 УК абзац первый части первой изложат в следующей редакции:
 «1. Разглашение сведений о мерах обеспечения безопасности в отношении лица, взятого под защиту, должностным лицом, которым принято решение об этих мерах, лицом, которое их осуществляет, либо должностным лицом, которому эти решения стали известны в связи с его служебным положением, а также лицом, взятым под защиту, если эти действия причинили вред здоровью лица, взятого под защиту, либо другого лица»;

Впрочем, ГНЭУ считает, что речь идет якобы о дублировании одних и тех же форм объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 380 УК, и предложенная редакция диспозиции ст. 380 УК требует дополнительной доработки.

С целью недопущения конфликта норм УПК с проектом реестр. № 5751 и обеспечения реализации положений указанного законопроекта также предлагается внести ряд изменений в УПК.

В частности, определяется, что подозреваемый, обвиняемый имеет право заявлять ходатайства о проведении процессуальных действий, о обеспечении безопасности в случаях, предусмотренных законом.

Автор: Тарас Лученко

