В парламенте решают, нужно ли усиливать ответственность за нарушение безопасности свидетелей

Эксперты обращают внимание, что предложенные законопроектом административные санкции могут оказаться строже уголовного наказания.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз рассмотрит законопроект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства и других лиц в интересах правосудия (реестр. № 5752 от 12.07.2021).

Согласно ему статью 185-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается изложить в новой редакции, а именно:

«Статья 18511. Разглашение сведений о мерах обеспечения безопасности Разглашение сведений о мерах обеспечения безопасности в отношении лица, взятого под защиту, при отсутствии признаков деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, — влечет за собой наложение штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан»;

Специалисты Главного научно-экспертного управления, изучив законопроект, сразу обратили внимание на следующее.

Во-первых, словосочетание «при отсутствии признаков деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины» является лишним, поскольку повторяет общие положения КУоАП об административном правонарушении и административной ответственности. Ведь согласно ч. 2 ст. 9 КУоАП «административная ответственность за правонарушения, предусмотренные настоящим Кодексом, наступает, если эти нарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с законом уголовной ответственности».

Во-вторых, возникает коллизия относительно строгости наказания.

За нарушение ст. 185-11 КУоАП предусматривается наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно ч. 2 ст. 12 УК уголовным проступком является предусмотренное настоящим Кодексом деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан либо иное наказание, не связанное с лишением свободы.

При этом за уголовное правонарушение в виде разглашения сведений о мерах обеспечения безопасности в отношении лица, взятого под защиту, должностным лицом, которым принято решение об этих мерах, лицом, которое их осуществляет, либо должностным лицом, которому эти решения стали известны в связи с его служебным положением, а также лицом, взятым под защиту, если эти действия причинили вред здоровью лица, взятого под защиту, либо другого лица, предусматривается наказание в виде штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет (ст. 381 УК в редакции проекта). Таким образом, создается парадоксальная с точки зрения логики ситуация, когда за административное правонарушение предусматривается значительно более строгое взыскание, чем за уголовное.

В Уголовном кодексе Украины совершенствуются составы правонарушения, предусмотренного статьями 380 (относительно нарушения требований закона по обеспечению безопасности лиц, подлежащих защите или взятых под защиту) и 381 (разглашение сведений о мерах обеспечения безопасности в отношении лица, взятого под защиту).

В частности, название и абзац первый статьи 380 УК предлагается изложить в такой редакции:

«Статья 380. Нарушение требований закона по обеспечению безопасности лиц, подлежащих защите или взятых под защиту Непринятие решения, несвоевременное принятие либо принятие недостаточно обоснованных решений, а также непринятие, несвоевременное принятие либо принятие недостаточных мер по обеспечению безопасности работника суда, правоохранительного органа, членов их семей и их близких родственников либо участника уголовного судопроизводства и иного лица в интересах правосудия должностным лицом органа, на который возложены функции обеспечения безопасности указанных лиц, если эти действия повлекли тяжкие последствия»;

В статье 381 УК абзац первый части первой изложат в следующей редакции:

«1. Разглашение сведений о мерах обеспечения безопасности в отношении лица, взятого под защиту, должностным лицом, которым принято решение об этих мерах, лицом, которое их осуществляет, либо должностным лицом, которому эти решения стали известны в связи с его служебным положением, а также лицом, взятым под защиту, если эти действия причинили вред здоровью лица, взятого под защиту, либо другого лица»;

Впрочем, ГНЭУ считает, что речь идет якобы о дублировании одних и тех же форм объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 380 УК, и предложенная редакция диспозиции ст. 380 УК требует дополнительной доработки.

С целью недопущения конфликта норм УПК с проектом реестр. № 5751 и обеспечения реализации положений указанного законопроекта также предлагается внести ряд изменений в УПК.

В частности, определяется, что подозреваемый, обвиняемый имеет право заявлять ходатайства о проведении процессуальных действий, о обеспечении безопасности в случаях, предусмотренных законом.

Автор: Тарас Лученко

