Юридически женщина, биологически – мужчина: бумажная смена пола создает риски для мобилизации

Судебная практика и законодательные пробелы свидетельствуют о вызовах для государства в условиях войны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В украинской судебной практике обозначен новый подход в связи с решением суда в Харькове относительно ведения воинского учета в условиях военного положения: официально зарегистрированная смена пола подлежит обязательному учету в ТЦК. В такой ситуации органы военного управления столкнулись с непростой дилеммой: с одной стороны, необходимо действовать в соответствии с новым юридически подтвержденным статусом лица, отраженным в государственных регистрах и официальных документах, с другой – такие изменения негативно влияют на мобилизационный учет.

Реальность vs физиология

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в начале 2026 года Харьковский окружной административный суд, рассмотрев дело №520/32460/25, вынес решение, ставшее одним из самых резонансных в отечественной правовой практике: представителей ТЦК обязали исключить из воинского учета лицо, официально сменившее пол с мужского на женский. Суд не рассматривал вопросы физиологической трансформации или медицинских/хирургических вмешательств. Суть решения заключалась в том, что юридический статус, зафиксированный в государственных актах гражданского состояния, имеет приоритет при ведении учета, что соответствует принципу правовой определенности: если государство выдало паспорт и свидетельство о рождении с указанием женского пола, другие государственные органы обязаны учитывать этот статус в пределах своих полномочий.

Суд подчеркнул, что невключение обновленного юридического статуса при ведении воинского учета нарушает принцип равенства и запрет дискриминации, так как лицо фактически утратило свой прежний учетный статус как мужчина согласно реестрам. Решение подтверждает, что юридический статус имеет доминирующее значение в правовом поле независимо от физиологических характеристик лица.

Такое судебное решение стало возможным благодаря изменениям в законодательстве относительно государственной регистрации актов гражданского состояния: до 2016 года юридическое признание смены пола почти всегда требовало физиологического вмешательства, такого как хирургическая операция или гормональная терапия. В настоящее время, согласно Закону Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», достаточно подать в орган государственной регистрации медицинское заключение уполномоченного медицинского учреждения, подтверждающее гендерную дисфорию. На его основании вносятся изменения в актовую запись о рождении и документы, включая паспорт, что предоставляет лицу новый юридический статус, обязательный для учета всеми государственными органами, включая органы воинского учета и мобилизации.

Описанная регламентация упрощает процедуру юридического признания гендера и повышает ее доступность. Правозащитные и общественные организации, работающие с этими вопросами, отмечают тенденцию к увеличению числа обращений по смене пола. Хотя централизованной статистики нет, это особенно заметно в условиях военного положения, когда граждане активнее подают медицинские заключения и документы в органы государственной регистрации для официального признания смены пола, что свидетельствует о повышении значимости вопроса гендерной регистрации в контексте мобилизационного учета.

В судебной практике, в отличие от административных формулировок, наличие медицинских вмешательств не является обязательным условием; определяющим является юридическое признание – официальные документы, подтверждающие новый статус. Этот подход применяется независимо от медицинских или физиологических аспектов и подчеркивает значение юридической процедуры для всех сфер правового регулирования.

Несмотря на отсутствие централизованных государственных данных о количестве смен гендера, имеющиеся наблюдения свидетельствуют о растущем использовании доступной процедуры для легализации гендерного статуса. Это создает необходимость для государственных органов адаптировать системы учета, включая военные реестры, к актуальным правовым нормам, одновременно обеспечивая защиту законных прав и интересов граждан.

Законодательные пробелы и новые угрозы

Несмотря на действующее законодательство, в сфере мобилизационного учета отсутствует специальная норма, четко регулирующая порядок учета юридической смены гендера в реестрах призывников и военнообязанных. Воинский учет формируется на основе различных законов, но механизма обновления данных после смены пола нет, что создает правовую неопределенность и неоднородную практику на местах, часто требуя судебного вмешательства.

Медицинское заключение о гендерной дисфории, необходимое для юридической смены пола, не содержит данных о пригодности к службе. Военно-врачебные комиссии формально не связаны с процедурой смены пола и не всегда имеют доступ к обновленным актовым записям, из-за чего данные мобилизационных реестров могут не соответствовать сведениям РАГС.

Судебные решения об исключении из учета после юридической смены гендера формируют прецеденты, влияющие на практику и мобилизационную систему. Массовое применение таких решений без четких административных механизмов может усложнять синхронизацию реестров и точность данных военнообязанных.

В условиях войны отсутствие внутренних процедур в госорганах создает ситуации, когда исключение из учета осуществляется через суд, а не административно. Это, в свою очередь, затягивает процесс и формирует временные «пробелы» в мобилизационных списках. Разное толкование правил в регионах может приводить к неравномерному применению норм и дополнительной нагрузке на судебную систему.

Международная практика показывает: разные страны используют обязательные медицинские или административные процедуры для оценки пригодности к службе независимо от юридического гендера, обеспечивая мобилизационную готовность. Украина может адаптировать такие подходы для создания прозрачных механизмов, учитывающих обороноспособность и права человека.

Юридическая смена гендера создает дисбаланс между правами человека и потребностями обороны. Конституция Украины гарантирует равенство и одновременно устанавливает обязанность защищать государство. В случае, когда юридически признанный гендер отличается от прежнего учетного статуса, органы воинского учета сталкиваются с вызовом: как синхронизировать данные, не нарушая права лица и не создавая пробелов в мобилизационной системе.

Законодательные пробелы создают потенциальные риски: лицо с юридически оформленной сменой гендера может быть исключено из учета без четких процедур проверки пригодности к службе. Даже законное судебное решение не решает проблему, если отсутствуют механизмы автоматического обновления данных, что может вызывать задержки или ошибки в реестре военнообязанных.

Отсутствие прозрачных процедур может формировать потенциальный канал для уклонения от мобилизации через формальные коллизии. Опыт других стран показывает, что такие риски можно устранить с помощью обязательной проверки пригодности к службе независимо от юридического гендера, прозрачных процедур внесения изменений в мобилизационные реестры и синхронизации данных между гражданскими и военными системами. В наших реалиях трансгендерные лица после юридической смены пола оказываются в правовом вакууме: они уже не мужчины по документам, но это создает коллизии между паспортными данными и военными реестрами.

Проблема воинского учета трансгендерных лиц выходит за пределы административных процедур, затрагивая права человека и социальную интеграцию. В условиях войны аргумент оборонной необходимости при соблюдении прав человека является ключевым условием легитимности государства. Законодательные изменения и обобщение практики Верховным Судом должны четко определить механизм исключения из воинского учета, избежать судебных споров и обеспечить единообразие правоприменения в этой сфере.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.