  1. Публикации
  2. / Законодательство

Право на правовую помощь для жителей в оккупации хотят закрепить в специальном законе

08:00, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Предлагается внести уточнение в профильный закон и закрепить положение о недопустимости ограничения права на правовую помощь для жителей в оккупации.
Право на правовую помощь для жителей в оккупации хотят закрепить в специальном законе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проект закона №15048 предусматривает внесение изменений в статью 5 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» и дополнение ее новой нормой, касающейся гарантирования права на профессиональную правовую помощь.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инициатива предусматривает закрепление в законе нормы о том, что право на правовую помощь не может ограничиваться по причине того, что лицо проживает на временно оккупированной территории.

Существует ли правовой пробел

На первый взгляд, предлагаемое изменение может выглядеть как дублирование уже существующих гарантий. Статья 59 Конституции Украины четко предусматривает право каждого на профессиональную правовую помощь, а в предусмотренных законом случаях — ее бесплатное предоставление. Кроме того, процессуальное законодательство не устанавливает ограничений для лиц, чье место проживания или пребывания связано с оккупированными территориями, относительно участия в судебных процессах в качестве истцов или ответчиков.

Важным аргументом в пользу законопроекта также является позиция Верховного Суда, который в постановлении №913/768/21 указал, что ограничение доступа к правовой помощи исключительно из-за территориального статуса места проживания является необоснованным. Суд обратил внимание на динамичность изменений линии фронта и перечня оккупированных и деоккупированных территорий, что создает дополнительные риски для правоприменения.

Действующее процессуальное законодательство не запрещает таким лицам выступать как истцами, так и ответчиками в суде, то есть признает их процессуальную правоспособность. Однако следует отметить, что Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», который содержит особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории, недостаточно четко регулирует вопросы гарантий права на правовую помощь для лиц, находящихся на временно оккупированной территории.

Именно поэтому предлагается внести уточнение в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины».

Суть предлагаемых изменений

Законопроект предлагает дополнить статью 5 новой частью, которой устанавливается прямой запрет на ограничение права на профессиональную правовую помощь по причине нахождения лица на временно оккупированной территории.

Фактически речь идет о законодательном закреплении уже сформированного подхода в судебной практике и конституционных нормах, но в специальном законе, который регулирует правовой режим на оккупированных территориях.

С учетом этого формально гарантированные права могут потребовать дополнительного уточнения в специальных нормах, чтобы минимизировать риски различного толкования.

Таким образом, законопроект призван усилить правовую определенность и закрепить гарантии доступа к профессиональной правовой помощи на уровне специального законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект правовая помощь оккупированные территории

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Скриншоты из РФ, условия в СИЗО и расходы на адвоката: обзор ключевых позиций Верховного Суда

Могут ли ненадлежащие условия в СИЗО изменить приговор и обязательно ли защитнику общаться с коллаборантом в делах in absentia — разбираем обзор практики Верховного Суда.

Право на правовую помощь для жителей в оккупации хотят закрепить в специальном законе

Предлагается внести уточнение в профильный закон и закрепить положение о недопустимости ограничения права на правовую помощь для жителей в оккупации.

Штрафы не пересматривались с 1996 года — правительство готовит жесткие изменения в КУоАП

Кабмин предлагает увеличить сроки привлечения к ответственности за финансовые правонарушения.

18 кандидатов претендуют на должности судей КСУ: Совет судей обнародовал список

Совет судей обнародовал список кандидатов в Конституционный Суд: кто претендует на должность.

Прямые контракты и стандарты раскрытия информации о бенефициарах: Минэкономики о новых правилах закупок

Украина разрешила закупать критическое оборудование по прямым договорам и усилила режим проверки конечных владельцев бизнеса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]