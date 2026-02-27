Право на правовую помощь для жителей в оккупации хотят закрепить в специальном законе

Предлагается внести уточнение в профильный закон и закрепить положение о недопустимости ограничения права на правовую помощь для жителей в оккупации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проект закона №15048 предусматривает внесение изменений в статью 5 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» и дополнение ее новой нормой, касающейся гарантирования права на профессиональную правовую помощь.

Инициатива предусматривает закрепление в законе нормы о том, что право на правовую помощь не может ограничиваться по причине того, что лицо проживает на временно оккупированной территории.

Существует ли правовой пробел

На первый взгляд, предлагаемое изменение может выглядеть как дублирование уже существующих гарантий. Статья 59 Конституции Украины четко предусматривает право каждого на профессиональную правовую помощь, а в предусмотренных законом случаях — ее бесплатное предоставление. Кроме того, процессуальное законодательство не устанавливает ограничений для лиц, чье место проживания или пребывания связано с оккупированными территориями, относительно участия в судебных процессах в качестве истцов или ответчиков.

Важным аргументом в пользу законопроекта также является позиция Верховного Суда, который в постановлении №913/768/21 указал, что ограничение доступа к правовой помощи исключительно из-за территориального статуса места проживания является необоснованным. Суд обратил внимание на динамичность изменений линии фронта и перечня оккупированных и деоккупированных территорий, что создает дополнительные риски для правоприменения.

Действующее процессуальное законодательство не запрещает таким лицам выступать как истцами, так и ответчиками в суде, то есть признает их процессуальную правоспособность. Однако следует отметить, что Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», который содержит особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории, недостаточно четко регулирует вопросы гарантий права на правовую помощь для лиц, находящихся на временно оккупированной территории.

Именно поэтому предлагается внести уточнение в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины».

Суть предлагаемых изменений

Законопроект предлагает дополнить статью 5 новой частью, которой устанавливается прямой запрет на ограничение права на профессиональную правовую помощь по причине нахождения лица на временно оккупированной территории.

Фактически речь идет о законодательном закреплении уже сформированного подхода в судебной практике и конституционных нормах, но в специальном законе, который регулирует правовой режим на оккупированных территориях.

С учетом этого формально гарантированные права могут потребовать дополнительного уточнения в специальных нормах, чтобы минимизировать риски различного толкования.

Таким образом, законопроект призван усилить правовую определенность и закрепить гарантии доступа к профессиональной правовой помощи на уровне специального законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.