Право на правничу допомогу для мешканців в окупації хочуть закріпити у спеціальному законі

Пропонується внести уточнення до профільного закону та закріпити положення про недопустимість обмеження права на правничу допомогу для мешканців в окупації.

Проєкт закону №15048 передбачає внесення зміни до статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та доповнення її новою нормою щодо гарантування права на професійну правничу допомогу.

Ініціатива передбачає закріпити в законі норму про те, що право на правничу допомогу не може обмежуватися через те, що особа проживає на тимчасово окупованій території.

Чи існує правова прогалина

На перший погляд, запропонована зміна може виглядати як дублювання вже наявних гарантій. Стаття 59 Конституції України чітко передбачає право кожного на професійну правничу допомогу, а в передбачених законом випадках — її безоплатне надання. Окрім того, процесуальне законодавство не встановлює обмежень для осіб, чиє місце проживання або перебування пов’язане з окупованими територіями, щодо участі в судових процесах як позивачів чи відповідачів.

Важливим аргументом на користь законопроєкту є також позиція Верховного Суду, який у постанові №913/768/21 зазначив, що обмеження доступу до правничої допомоги виключно через територіальний статус місця проживання є необґрунтованим. Суд звернув увагу на динамічність змін лінії фронту та переліку окупованих і деокупованих територій, що створює додаткові ризики для правозастосування.

Чинне процесуальне законодавство не забороняє таким особам виступати як позивачами, так і відповідачами в суді, тобто визнає їх процесуальну правоздатність. Однак слід зазначити, що Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», який містить особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території, не чітко врегульовує питання гарантій права на правничу допомогу для осіб з місцезнаходженням на тимчасово окупованій території.

Саме тому пропонується внести уточнення до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Суть запропонованих змін

Законопроєкт пропонує доповнити статтю 5 новою частиною, якою встановлюється пряма заборона на обмеження права на професійну правничу допомогу через місцезнаходження особи на тимчасово окупованій території.

Фактично йдеться про законодавче закріплення вже сформованого підходу у практиці судів та конституційних норм, але у спеціальному законі, який регулює правовий режим на окупованих територіях.

З огляду на це формально гарантовані права можуть потребувати додаткового уточнення в спеціальних нормах, щоб мінімізувати ризики різного тлумачення.

Таким чином, законопроєкт має посилити правову визначеність і закріпити гарантії доступу до професійної правничої допомоги на рівні спеціального законодавства.

