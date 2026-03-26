Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Фото: thealternativeboard.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рассмотрит законопроект о семейном предпринимательстве (рег. № 13109 от 17.03.2025).

Проектом закона семейное предпринимательство определяется как форма занятости граждан – членов одной семьи с целью достижения экономических и социальных результатов и/или получения прибыли. Законодатель планирует предусмотреть две формы реализации такого бизнеса:

Юридическое лицо (семейное предприятие).

Физическое лицо-предприниматель (субъект семейного предпринимательства).

Основой для создания такого субъекта будет договор (декларация) о создании такого субъекта семейного предпринимательства. Главой субъекта семейного предпринимательства является его основатель – физическое лицо-предприниматель.

Членами субъекта семейного предпринимательства могут быть члены одной семьи первой и второй степени родства, достигшие 14-летнего возраста, которые, реализуя свое право на свободно избранную занятость, объединились для совместного осуществления семейного предпринимательства и соблюдают положения договора (декларации) о создании субъекта семейного предпринимательства. Для целей проекта закона определено, кто является членами семьи главы субъекта семейного предпринимательства первой и второй степени родства.

Тем не менее законопроект предусматривает возможность привлекать и наемных работников по трудовому договору или контракту, соблюдая строгие пропорции:

Общая численность: суммарное количество членов семьи и наемных работников не может превышать 10 человек.

Баланс сил: количество наемных работников не может быть больше количества членов семьи, принимающих участие в бизнесе.

Важно: На наемных работников в полном объеме распространяются нормы законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании.

Для субъектов семейного предпринимательства установлен ряд табу. В частности, такой бизнес не может осуществляться в сферах:

оптовой торговли;

производства, экспорта, импорта или продажи подакцизных товаров (кроме розничной продажи горюче-смазочных материалов в емкостях до 20 литров, а также розничной продажи пива, сидра, перри (без добавления спирта) и столовых вин);

ресторанного хозяйства, при условии, что такая деятельность осуществляется в торговом объекте, в котором одновременно ведется торговля подакцизными товарами (кроме розничной продажи пива, сидра, перри (без добавления спирта) и столовых вин).

Для облегчения административной нагрузки субъекты семейного предпринимательства будут находиться на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности.

Деятельность субъекта прекращается в четырех случаях:

Реорганизация в связи со смертью (исчезновением без вести) главы субъекта семейного предпринимательства. Ликвидация. Признание неплатежеспособным (банкротом). В случае, если не остается ни одного члена субъекта семейного предпринимательства, желающего продолжить его деятельность.

Одновременно ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление) обращает внимание на то, что в ч. 2 ст. 14 проекта предусмотрено, что споры относительно распределения имущества субъекта семейного предпринимательства, прекратившего свою деятельность, решаются судом. В то же время проект не содержит нормативного регулирования имущественных отношений таких субъектов хозяйствования, что создает пробел в определении правового режима имущества семейного предприятия. В частности, отсутствуют положения по формированию имущества, источникам его образования, объему и порядку внесения вкладов участниками, а также процедурам управления, пользования и распоряжения общим имуществом. Неопределенным остается вопрос учета активов, правового статуса внесенного имущества и т.д.

Одним из оснований для прекращения субъекта семейного предпринимательства определено «в случае, если не остается ни одного члена субъекта семейного предпринимательства, который желает продолжить его деятельность» (п. 4 ст. 13 проекта), то есть, в случае, если остался один член такого субъекта, то основания для прекращения отсутствуют. Однако эта норма не согласуется с ч. 2 ст. 1 проекта, согласно которой «семейное предпринимательство может осуществляться несколькими, но не менее чем двумя, членами одной семьи – гражданами Украины, в соответствии с законом».

Также обращается внимание на несогласованность положений ст. 12 «Общеобязательное государственное социальное страхование членов субъекта семейного предпринимательства и лиц, работающих у субъекта семейного предпринимательства по трудовому договору (контракту)» проекта с действующими нормами соответствующих законов Украины, что может привести к неопределенности в правовом регулировании. В частности, это касается положений ч. 2 этой статьи проекта об осуществлении общеобязательного государственного социального страхования на началах добровольности членами субъекта семейного предпринимательства, которых в проекте предлагается приравнять к домашним работникам, определенным главой XI-А «Труд домашних работников» КЗоТ. В этой связи стоит отметить, что освобождение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование указанных выше лиц в дальнейшем окажет негативное влияние на их уровень социального обеспечения.

Дело в том, что основным источником формирования средств фондов общеобязательного государственного социального страхования являются страховые взносы страхователей, которые фактически являются формой резервирования заработной платы. При этом обращаем внимание на то, что в страховой стаж включаются только периоды, за которые ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса. Таким образом, неуплата единого взноса членами субъекта семейного предпринимательства приведет к незачислению этим лицам данных периодов в страховой стаж, что в дальнейшем отразится на размере пенсий и других социальных выплат.

Министерству финансов Украины не понравилась норма об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности, и оно предложило исключить ее из проекта.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.