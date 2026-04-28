Парламенту предлагают принимать новую редакцию Гражданского кодекса исключительно через референдум

ГНЭУ раскритиковало идею принимать новый Гражданский кодекс через референдум из-за несоответствия Конституции.

В Верховную Раду подали проект Закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно особенностей обновления (рекодификации) Гражданского кодекса Украины № 15150-1 от 23.04.2026.

Он направлен на рассмотрение в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

Главная новация проекта — обязательность всеукраинского референдума для масштабных обновлений ГК (замена одной или нескольких книг или изложение Кодекса в новой редакции). Инициаторы законопроекта считают, что изменения такого масштаба во время войны могут восприниматься как навязанные, а референдум дает мандат доверия.

Кроме того, прямое народовластие нивелирует возможность вписать «шкурные» нормы в массив из двух тысяч статей, надеясь, что их никто не заметит. Если же речь идет о менее масштабных, но существенных изменениях (более 10 статей), проект предлагает механизм всенародного обсуждения. Это не просто формальность, а обязанность власти услышать голос фермера, предпринимателя и обычного гражданина.

Авторы законопроекта апеллируют к болезненному опыту реализации Закона №4196-IX, которым был отменен Хозяйственный кодекс. На бумаге это выглядело как либерализация, а на практике — обернулось хаосом:

тысячи юридических лиц были вынуждены менять организационно-правовые формы без критической экономической необходимости;

возникли пробелы в управлении государственным и коммунальным имуществом.

Попытка «перепрошить» Гражданский кодекс одним махом угрожает еще большим масштабом проблем. Стабильность судебной практики, годами выстраиваемая Верховным Судом и Большой палатой Верховного Суда, может быть просто «обнулена». Это создаст правовой вакуум, в котором право силы заменит силу права.

Особую тревогу вызывает предложенная в основном проекте (№15150) Книга девятая — «Публичность прав гражданских». Эксперты видят в ней прямое продолжение скандального закона №4292-IX о «защите добросовестного приобретателя».

Согласно резолюции Европарламента от сентября 2025 года, подобные нормы могут привести к легализации незаконно выведенных из государственной собственности земель, лесов и водных объектов. Европейские партнеры прямо указывают: такой подход не соответствует праву ЕС.

Альтернативный законопроект предлагает жесткий фильтр для таких инициатив.

В условиях войны, когда государство-агрессор пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, любая юридическая неопределенность относительно собственности на стратегические ресурсы является вопросом национальной безопасности.

Законопроект предлагает установить четкий алгоритм действий для профильного комитета ВРУ: Предполагается, что в таких случаях головной комитет обращается в Верховный Суд, центральные органы исполнительной власти, комитеты Верховной Рады Украины, научные учреждения, высшие учебные заведения, экспертные организации по поводу предоставления заключений и предложений.

Заключения и предложения, а также текст окончательной редакции законопроекта и постатейная таблица предложений подлежат безотлагательному обнародованию на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины в карточке соответствующего законопроекта. Это делает невозможной ситуацию, когда финальный текст, идущий на голосование, существенно отличается от того, который обсуждался в экспертных кругах.

Законопроект уже успело изучить ГНЭУ, которое изложило свои замечания в соответствующем заключении.

В частности, эксперты указывают, что Конституция Украины (ст. 72, 73, 156) четко определяет исчерпывающий перечень вопросов для референдума. Обновление Гражданского кодекса в него не входит. Парламент не может «самоограничиться» законом, если это не предусмотрено Конституцией. Проще говоря: нельзя запретить Раде принимать законы без референдума, если этого не требует Основной Закон.

К тому же сейчас действует военное положение. Статья 19 Закона «О правовом режиме военного положения» прямо запрещает проведение всеукраинских и местных референдумов. То есть проект предлагает механизм, который физически невозможно реализовать до конца войны.

В ГНЭУ подчеркивают, что Гражданский кодекс регулирует отношения между людьми и бизнесом (имущественное равенство). А внесенный законопроект регулирует процедуру того, как Рада должна принимать законы. Эти нормы должны быть в Регламенте Верховной Рады, а не в Гражданском кодексе. Записывать процедурные правила парламента в ГК — это юридическая ошибка.

Проект предлагает применять новые правила ко всем законопроектам (в частности к №15150, который уже зарегистрирован). Однако статья 58 Конституции запрещает обратную силу законов. Если законопроект №15150 уже внесен согласно старым правилам, нельзя заставить его проходить референдум по новому закону.

Автор: Тарас Лученко

