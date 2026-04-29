Отца троих детей лишили отсрочки из-за отсутствия одного документа — суд признал отказ незаконным

Суд признал противоправным отказ в предоставлении отсрочки военнообязанному, который содержит троих детей.

В Украине военнообязанные мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей, имеют право на отсрочку от мобилизации. Это прямо предусмотрено статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Реализация этого права стала предметом рассмотрения по делу № 620/1548/26.

Черниговский окружной административный суд рассмотрел иск военнообязанного мужчины относительно отказа Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления отсрочки военнообязанным от призыва на военную службу во время мобилизации в предоставлении отсрочки.

Истец утверждал, что имеет право на отсрочку как отец троих детей, и подал вместе с заявлением свидетельства о рождении детей, документы о семейном положении, а также информацию из Единого реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов. Однако Комиссия отказала в предоставлении отсрочки, сославшись на отсутствие документа, подтверждающего установленный порядок проживания детей или участие второго родителя в их воспитании.

Позиция суда

Суд установил, что согласно пункту 3 части первой статьи 23 Закона №3543-XII не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, у кого имеется задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Как отметил суд, в каждом конкретном случае лицам, которые не подлежат призыву или подпадают под условия отсрочки, необходимо предоставить тот объем документов, который подтверждает наличие обстоятельств, достаточных для принятия уполномоченным органом соответствующего решения.

Процедура предоставления отсрочки определяется Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024 №560.

Суд также установил, что подход комиссии был формальным и не соответствовал требованиям законодательства. Ключевым стало толкование перечня документов в приложении к постановлению №560.

Суд пришел к выводу, что формулировка «один из таких документов» означает альтернативность, а не обязанность предоставления всех возможных подтверждений. Таким образом, информация из Единого реестра должников об отсутствии алиментной задолженности может быть самостоятельным доказательством содержания детей.

Кроме того, суд отметил, что комиссия не выполнила обязанность полно и всесторонне рассмотреть заявление и при необходимости должна была запросить дополнительную информацию, а не отказывать без надлежащей проверки.

Также решение комиссии было признано недостаточно мотивированным, что противоречит стандартам обоснованности индивидуальных актов и практике Европейского суда по правам человека относительно обязанности органов власти предоставлять четкие причины своих решений.

С учетом изложенного суд частично удовлетворил иск.

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии об отказе в отсрочке и обязал повторно рассмотреть заявление с учетом правовой оценки, изложенной в решении. В то же время в части требования о непосредственном предоставлении отсрочки суд отказал, указав, что это относится к компетенции комиссии после полного исследования документов и обстоятельств. Также суд уменьшил заявленные расходы на правовую помощь с 20 000 грн до 5 000 грн как завышенные и взыскал судебный сбор.

В этом деле суд подчеркнул важный подход: комиссии при ТЦК не могут отказывать в отсрочке исключительно из-за формального отсутствия отдельного документа, если другие предоставленные материалы подтверждают право лица. Государственные органы обязаны оценивать совокупность доказательств и при необходимости самостоятельно запрашивать информацию, а не перекладывать всю обязанность доказывания на заявителя.

