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Верховный Суд отказал адвокату во взыскании расходов на правовую помощь из-за злоупотребления правами

Верховный Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о взыскании расходов на профессиональную юридическую помощь, в частности, учитывая злоупотребление процессуальными правами.

Комитет по нацбезопасности не поддержал электронные повестки и блокировку счетов, - Ирина Геращенко

Вместе с тем, поддержано освобождение от мобилизации тех, у кого на иждивении трое и более детей, кроме тех, у кого задолженность по уплате алиментов.

Должностные оклады работников секретариата ВККС увеличатся с 1 марта: что известно

С 1 марта должностной оклад главных специалистов ВККС достигнет 22 449 гривен.

Опция закрытия границы не упоминалась, возможно конструктивное решение, - замминистра экономики Тарас Качка провел переговоры с чиновниками Польши

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка пояснил, что за все четыре часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась.

Необходимо искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине – Комитет Верховной Рады по свободе слова провел круглый стол

По инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, во время которого участники встречи высказались за запрет Telegram в Украине.

  1. Суд инфо

ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 6 победителей конкурса

11:30, 29 февраля 2024
Комиссия также отказала в предоставлении рекомендации двум кандидатам на должность судьи.
ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 6 победителей конкурса
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В среду, 28 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела собеседование с 9 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Спічака Вадима Олексійовича на посаду судді Овідіопольського районного суду Одеської області;

Ситник Наталію Михайлівну на посаду судді Господарського суду Чернігівської області;

Хаупшеву Лесю Миколаївну на посаду судді Кіровського районного суду міста Кіровограда;

Ахмедова Різвана Ахмед огли на посаду судді Хотинського районного суду Чернівецької області;

Вербіцьку Мар’яну Василівну на посаду судді Новодністровського міського суду Чернівецької області;

Горбатюка Валерія Володимировича на посаду судді Вінницького міського суду Вінницької області.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Кваши Софії Сергіївни на посаду судді Господарського суду Черкаської області;

Мудрицької Катерини Олексіївни на посаду судді Талалаївського районного суду Чернігівської області.

Оголошено перерву у співбесіді з Готрою Віталієм Юрійовичем.

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