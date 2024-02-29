ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 6 победителей конкурса

Комиссия также отказала в предоставлении рекомендации двум кандидатам на должность судьи.

В среду, 28 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела собеседование с 9 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Спічака Вадима Олексійовича на посаду судді Овідіопольського районного суду Одеської області;

Ситник Наталію Михайлівну на посаду судді Господарського суду Чернігівської області;

Хаупшеву Лесю Миколаївну на посаду судді Кіровського районного суду міста Кіровограда;

Ахмедова Різвана Ахмед огли на посаду судді Хотинського районного суду Чернівецької області;

Вербіцьку Мар’яну Василівну на посаду судді Новодністровського міського суду Чернівецької області;

Горбатюка Валерія Володимировича на посаду судді Вінницького міського суду Вінницької області.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Кваши Софії Сергіївни на посаду судді Господарського суду Черкаської області;

Мудрицької Катерини Олексіївни на посаду судді Талалаївського районного суду Чернігівської області.

Оголошено перерву у співбесіді з Готрою Віталієм Юрійовичем.

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