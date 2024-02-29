29 февраля: какой сегодня праздник и главные события

29 февраля празднуют День цифрового обучения.

Фото: britannica.com

В четверг, 29 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

29 февраля в Украине и мире Всемирный день редких заболеваний. Событие проводится под координацией Европейской организации по редким заболеваниям. Такие недуги поражают небольшое количество людей, например, в Европе болезнь считают редкой, если она диагностируется у одного из двух тысяч человек. Часто редкие заболевания достаточно серьезны, быстро прогрессируют и являются хроническими. Многие из них до сих пор не изучены. К ним, в частности, относят фенилкетонурию, мукополисахаридоз, болезнь Крона, болезнь Гоше, муковисцидоз.

Также 29 февраля празднуют День цифрового обучения. Праздник приходится каждый год на последний четверг февраля. Благодаря цифровой революции человечество получило возможность проводить научные исследования и обучение с помощью цифровых устройств. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы обратить внимание на важность использования цифровых технологий в сфере образования.

А еще 29 февраля Международный день распространения информации о травмах, вызванных повторным перенапряжением. Ежегодно проводится в последний день февраля (28 или 29 число). Это особое напоминание о широкомасштабном влиянии повторяющихся на рабочем месте травм. Дата была создана, чтобы повысить осведомленность о повторных травмах, известных также как расстройства опорно-двигательного аппарата. Они являются наиболее распространенными и утомительными профессиональными рисками, которые влияют на работников во всем мире.

Какой сегодня церковный праздник

29 февраля в церковном календаре — день памяти святого преподобного Кассиана. Он был родом из Римской империи, жил в IV-V веке. В возрасте двадцати лет принял решение отправиться в Палестину, где и стал монахом. Затем путешествовал по Египту в течение десяти лет, изучая традиции монашества. В 400 году добрался до Константинополя и получил там назначение в дьяконы от Иоанна Златоуста.

Календарь важных событий за 29 февраля:

1288 год — Шотландия устанавливает 29 февраля днем, когда женщина может предложить брак мужчине, а в случае отказа он должен уплатить штраф;

1504 год — Христофор Колумб использует лунное затмение для устрашения ямайских индейцев;

1712 год — в Швеции после 29 февраля было 30 февраля;

1768 год — в костеле города Бар провозглашают Барскую конфедерацию;

1944 год — покушение УПА на командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии Николая Ватутина, повлекшее его смерть 15 апреля;

2004 год — фильм «Властелин колец: Возвращение короля» получает 11 «Оскаров».

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