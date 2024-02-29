29 лютого: яке сьогодні свято та головні події

29 лютого святкують День цифрового навчання.

Фото: britannica.com

У четвер, 29 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

29 лютого в Україні і світі Всесвітній день рідкісних захворювань. Подію проводять під координацією Європейської організації з рідкісних захворювань. Такі недуги вражають невелику кількість людей, наприклад, в Європі хворобу вважають рідкісною, якщо вона діагностується у однієї з двох тисяч людей. Часто рідкісні захворювання досить серйозні, швидко прогресують і є хронічними. Багато з них і досі не вивчені. До них, зокрема, відносять фенілкетонурію, мукополісахаридоз, хворобу Крона, хворобу Гоше, муковісцидоз.

Також 29 лютого святкують День цифрового навчання. Свято припадає щороку на останній четвер лютого. Завдяки цифровій революції людство отримало змогу проводити наукові дослідження і навчання за допомогою цифрових пристроїв. Головна мета цього дня полягає у тому, щоб звернути увагу на важливість використання цифрових технологій в сфері освіти.

А ще 29 лютого Міжнародний день поширення інформації про травми, спричинені повторним перенапруженням. Щорічно проводиться в останній день лютого (28 або 29 число). Це особливе нагадування про широкомасштабний вплив травм, що повторюються на робочому місці. Дата була створена, щоб підвищити обізнанність про повторні травми, відомі також як розлади опорно-рухового апарату. Вони є найпоширенішими і найбільш виснажливими професійними ризиками, які впливають на працівників в усьому світі.

Яке сьогодні церковне свято

29 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Касіяна. Він був родом із Римської імперії, жив в IV-V столітті. У віці двадцяти років прийняв рішення відправитися до Палестини, де і став ченцем. Потім мандрував Єгиптом протягом десяти років, вивчаючи традиції чернецтва. 400 року дістався Константинополя і отримав там призначення в диякони від Іоана Златоуста.

Календар важливих подій за 29 лютого:

1288 рік — Шотландія встановлює 29 лютого днем, коли жінка може запропонувати шлюб чоловікові, а у разі відмови він має сплатити штраф;

1504 рік — Христофор Колумб використовує місячне затемнення для залякування ямайських індіанців;

1712 рік — в Швеції після 29 лютого було 30 лютого;

1768 рік — у костелі міста Бар проголошують Барську конфедерацію;

1944 рік — замах УПА на командувача 1-м Українським фронтом генерала армії Миколу Ватутіна, що потягнуло його смерть 15 квітня;

2004 рік — фільм «Володар перснів: Повернення короля» отримує 11 «Оскарів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.